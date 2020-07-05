Kulu'da 3 ayrı yerde çıkan ekin yangınında 50 dekar alan yandı
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Kulu'da 3 ayrı yerde çıkan ekin yangınında 50 dekar alan yandı

Kulu'da 3 ayrı bölgede çıkan yangında 50 dekar ekin yandı.

05.07.2020 19:15 | Son Güncelleme: 05.07.2020 19:32

Kulu'da 3 ayrı bölgede çıkan yangında 50 dekar ekin yandı.

Alınan bilgiye göre, Bahadırlı Mahallesinde Ali İhsan Orhan'a, Altılar Mahallesinde Mehmet Emin Tuncer'e ve Yenimahalle'de Battal Özkan'a ait buğday ekili tarlalarda yangın çıktı.

Çevredeki vatandaşlar, yangının büyümemesi için traktörler ve pulluk araçları ile önlem aldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Konya Büyükşehir Belediyesi Kulu itfaiye ekipleri, yangını diğer tarlalara sıçramadan söndürdü. Tarlalarda çıkan yangınlarda 50 dekar alan yandı.

Yenimahalle'deki yangına traktörü ile müdahale eden çiftçi Mustafa Göker, yangınların elektrik tellerinden kaynaklanabileceğini belirtti.

Yangınların çıkış sebebiyle ilgili ekipler soruşturma başlattı.

Kulu'da 3 ayrı yerde çıkan ekin yangınında 50 dekar alan yandı

Kaynak: AA

Manşet

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