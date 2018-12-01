Kültürün Unutulmamasını Hedefliyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Kütüphane Şube Müdürü Hüseyin Ateş, "Çağdaş müzecilik anlayışımızla teknolojiyi de kullanarak geçmişi geleceğe taşıyıp, daha fazla insana geçmiş kültürünün unutulmamasını sağlamayı hedefliyoruz." dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen, Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu Kütüphane, Arşiv ve Müze Yöneticileri Kongresi ve Fuarı'nın (KAM'18) üçüncü gün oturumları, Belek Turizm Merkezi'nde başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının koordinasyonunda bu yıl ilk kez "Ulusal Bilgi Politikası" ana temasıyla gerçekleştirilen program kapsamında, Çankırı Karatekin Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüyesin Odabaş, moderatörlüğünde, "Kütüphane Müze ve Arşiv Bilgi Politikası Kapsamında Yerel Yönetimler ve Bilgi Merkezleri" konulu oturum yapıldı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Müzeler ve Kütüphane Şube Müdürü Ateş, yerel yönetimlerde çağdaş müzecilik anlayışıyla teknolojik ve kültürel altyapının birlikte kullanıldığı, şehrin geçmişini geleceğe taşıyan bir vizyon benimsediklerini söyledi.

Müzelerde gerçekleşen atölye ve etkinliklerle unutulmaya yüz tutmuş kültürel değerleri toplumun günlük yaşamına dahil edilerek, gelenek ve göreneklerin yaşatıldığını anlatan Ateş, "Kentin ulusal ve uluslararası platformlarda 'Müzeler Kenti' olmasını amaçlıyoruz. Çağdaş müzecilik anlayışımızla teknolojiyi de kullanarak geçmişi geleceğe taşıyıp, daha fazla insana geçmiş kültürünün unutulmamasını sağlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Dünyanın en büyük panorama müzesinin Gaziantep'e yapılacağını vurgulayan Ateş, müzenin 14 bin metrekarelik alana kurulacağını bildirdi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphaneler ve Müzeler Müdür Yardımcısı Ramazan Elmas da Atatürk Kitaplığı'nda, 7 gün 24 saat hizmet sunduklarını aktardı.

Atatürk Kitaplığı deposunda bulunan hasar görmüş, yıpranmış, bozulmuş, zaman aşımına uğramış kağıt eserlerin restorasyonunu yapmayı amaçladıklarını belirten Elmas, bu eserleri, uygun şartları ve ortamı oluşturarak saklamaya çalıştıklarını kaydetti.

Yörük kültürü de müze de yaşatılıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kent Tarihi ve Tanıtımı Dairesi Başkanlığından Evren Dayar ise turizmin başkenti Antalya'da müzecilik alanında önemli çalışmalar yapıldığını ifade etti.

Oyuncak müzesinde 3 bin oyuncağın sergilendiğine değinen Dayar, "Antalya Deniz Biyolojisi Müzesi'nde, Türkiye denizlerinde yaşayan yaklaşık 500 tür deniz canlısı sergileniyor. Manavgat Evrenseki'deki Yörük Müzesi'nde, Yörük yaşantısı, gelenek ve görenekleri anlatılıyor." dedi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığından Mustafa Semerci, Katip Han Dondurma Müzesi'nde, dondurmanın tarihi sürecinin ve yapımının ses efektleriyle görsel sunumunun yapıldığını dile getirdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Mücahit Sami Küçüktığlı ise bilimi sevdirmek adına çocuklarla birlikte TÜBİTAK destekli müze geliştirme çalışması yürüttüklerini anlattı.