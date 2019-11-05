Kültürpark Tenis Kulübü'nde ilk aday Şekercioğlu

05.11.2019 14:10

İZMİR'de 1941 yılında kurulan Kültürpark Tenis Kulübü'nde (KPTK) 12 Ocak'ta yapılacak genel kurul öncesi Tolga Şekercioğlu, başkanlığa aday olduğunu Konak'taki bir otelde düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. 80'inci kuruluş yıl dönümüne yaklaşan kulübün yönetimine KPTK 80 Takımı ismiyle aday olduklarını dile getiren 20 yıllık kulüp üyesi Tolga Şekercioğlu, "Amacımız tüm üyelerin kendilerini ait hissettiği bir yönetim şekli oluşturmak. Tenise sevdalı bir ekip olarak, 2020-2022 döneminde yönetime talibiz" dedi.

Kulübün değerlerini en üst seviyeye çıkararak, ahlaklı ve başarılı sporcular yetiştirmeyi hedeflediklerini belirten Tolga Şekercioğlu, "Kültürpark Tenis Kulübü'nü Türk tenisinin lideri konumuna getirmek istiyoruz. Bayrağı ileriye taşımak için göreve talibiz. Altyapıyı iyileştirme projemiz var" diye konuştu. Kendisi dışında şu an resmi olarak başkanlığa aday olan başka biri olmadığını söyleyen Tolga Şekercioğlu, "Başka aday çıkıp çıkmayacağını ilerleyen süreçte göreceğiz. Rekabet iyidir. Kazanan kulübümüz olsun" yorumunu yaptı.

Kaynak: DHA