Kültürpark'ta Önce Temizlik Sonra Eğlence
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Kültürpark'ta Önce Temizlik Sonra Eğlence

Kültürpark'ta Önce Temizlik Sonra Eğlence
Habermetre - Haberler | Toplum

İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Kültürpark'ta kutladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü Kültürpark'ta kutladı. Müzik, halk oyunları ve danslarla eğlenen gönüllüler "temiz bir çevre" çağrısıyla farkındalık yaratmak adına çöp de topladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Kano takımı daha sonra gölün içindeki parkurda bayrak yarışı yaptı. Etkinliğe katılanlara "Dünya Çevre Günü" baskılı maske, evlerindeki musluklara takabilecekleri "Su Hayattır, Geleceğini Kurtar. Musluğu kapa" yazılı tutacak hediye edildi.

Kaynak: Habermetre

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