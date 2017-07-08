Kültürpark'ta 'buz pateni' dönemi



BURSA - Bursa'da Kültürpark'ta buz pateni pisti hizmete girdi.

Yıllardır Bursalıların en gözde buluşma mekanlarından biri olan Reşat Oyal Kültürparkı, artık buz pateni meraklıların da toplanma noktası olacak. Yaklaşık 500 bin metrekare alanlı Kültürpark içindeki havuzun kullanılmayan küçük bölümü, buz pateni pisti olarak yeniden düzenlendi. Tesisler, pist ve çevre düzenlemesi ile birlikte yaklaşık 2 milyon liraya mal olan yatırım da kafeterya ve pist düzenleme alanları da bulunuyor.

AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Zekeriya Birkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin'le birlikte Büyükşehir Belediyesi BURFAŞ Buz Pateni Pisti ve Paten Kafe'yi hizmete alan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaptığı konuşmada, Bursa'da hareket ve bereket döneminin tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Buz pateni tesisinin şehrin en nadide alanlarından biri olan Kültürpark'a ayrı bir güzellik getireceğini söyleyen Başkan Altepe, "Burası hem çeşitli aktivitelerin yapılacağı ve buluşmaların olacağı bir merkez olacak hem de üstlendiği rolle Kültürpark'a hareket ile canlılık getirecek. İnşallah daha önce atıl olan bu alan, ilerleyen günlerde ışıl ışıl bir hal alacak. Gece ve gündüz burada spor yapılacak. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bursa'mıza, sporumuza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

AK Parti Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırımlarla Bursa'nın 'marka anlamında' adeta altın çağını yaşadığını ifade etti. Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Çelik de konuşmasında, yapılan yatırımla birlikte kış sporlarının Uludağ'dan şehir merkezine indiğini ifade etti.

Kültürpark İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Ademoğlu da, bugüne kadar dinlence ve eğlence mekanı olarak bilinen bölgenin yapılan buz pateni tesisiyle birlikte sportif alan olarak da anılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ademoğlu, yapılan yatırımın hayırlı olmasını dileyerek, Başkan Altepe'ye teşekkür etti.

Başkan Altepe, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte buz pateni tesisini hizmete aldı. Buz zeminli sahaya inen Başkan Altepe ile beraberindekiler, 'körling' oynadı. Daha sonra tribüne geçen protokol üyeleri, yapılan dostluk maçını izledi.

Bin metrekare alana 2.5 milyon TL'lik yatırımla kurulan buz pateni tesisinde sentetik zemin kaplamalı buz paten pisti, sosyal tesis, kafeterya ve seyir tribünü yer alıyor.