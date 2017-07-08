Kültürpark'ta 'Buz Pateni' Dönemi

Yaklaşık bin metrekare alana kurulan ve yılın 12 ayı hizmet verecek tesisleri hizmete açan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, kış sporlarını şehir merkezine taşıyan bu yatırımla birlikte Kültürpark'a ayrı bir heyecan ve canlılık geleceğini söyledi.

Bursa'yı sporda da öncü ve örnek bir kent haline getirmek hedefiyle başta stadyum, amatör spor kulüplerine sahalar ve eğitim kurumlarına spor tesisleri kazandıran Büyükşehir Belediyesi, branşlara özel yaptığı tesislere buz patenini de ekledi. Yıllardır Bursalıların en gözde buluşma mekanlarından biri olan Reşat Oyal Kültürparkı, artık buz pateni meraklıların da toplanma noktası olacak. Yaklaşık 500 bin metrekare alanlı Kültürpark içindeki havuzun kullanılmayan küçük bölümü, buz pateni pisti olarak yeniden düzenlendi. Tesisler, pist ve çevre düzenlemesi ile birlikte yaklaşık 2 milyon liraya mal olan yatırım da kafeterya ve pist düzenleme alanları da bulunuyor.

AK Parti İl Başkanı Cemalettin Torun, Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu ve Zekeriya Birkan, Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Şahin'le birlikte Büyükşehir Belediyesi BURFAŞ Buz Pateni Pisti ve Paten Kafe'yi hizmete alan Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, yaptığı konuşmada, Bursa'da hareket ve bereket döneminin tüm hızıyla sürdüğünü ifade etti. Buz pateni tesisinin şehrin en nadide alanlarından biri olan Kültürpark'a ayrı bir güzellik getireceğini söyleyen Başkan Altepe, "Burası hem çeşitli aktivitelerin yapılacağı ve buluşmaların olacağı bir merkez olacak hem de üstlendiği rolle Kültürpark'a hareket ile canlılık getirecek. İnşallah daha önce atıl olan bu alan, ilerleyen günlerde ışıl ışıl bir hal alacak. Gece ve gündüz burada spor yapılacak. Katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Bursa'mıza, sporumuza hayırlı ve uğurlu olsun" dedi.

SPORDA ALTIN ÇAĞI YAŞANIYOR

Başkan Altepe, konuşmasında, Bursa'da yapılan spor yatırımlarına ve bu yatırımlar sonucunda alınan başarılara değindi. Bursa'nın spor kenti olması yolundaki adımları hızlandırarak attıklarını vurgulayan Başkan Altepe, bugüne kadar 250'nin üzerinde spor tesisini hizmete açtıklarını ifade etti. Bursa'nın geleceği olan gençlerin özellikle spor alanında gelişimlerine katkı sağlamaya çalıştıklarını, bunun için okullardaki spor salonları ile alanlarını yenilediklerini vurgulayan Başkan Altepe, 26 spor salonu, 33 futbol sahası, 9 yüzme havuzu ve muhtelif 11 spor alanıyla birlikte amatör spor kulüplerine de altın çağlarını yaşattıklarını söyledi. Güzelyalı, Erikli, Kestel, Gürsu, Mihraplı ve Umurbey yüzme havuzlarının yanında Şahin Başol ve Fethiye Spor Kompleksi içindeki havuzlarla da 7'den 70'e herkesi yüzme sporuyla buluşturduklarını belirten Başkan Altepe, yapılan yatırımlar sonucunda alınan Büyükşehir başarılarının da gençlere örnek olduğunu dile getirdi. Bayan voleybol takımının 2015 yılındaki Avrupa Şampiyonluğu unvanını CEV Challenge kupası finalinde yeniden elde ettiğini, masa tenisinde bu yıl hem Avrupa hem de Süper Lig şampiyonluğunun Büyükşehir Belediyespor'un olduğunu belirten Başkan Altepe, Büyükşehir Okul Sporları Etkinlikleri'yle son 3 yılda 17 ilçede 656 bin genci sporla buluşturduklarını hatırlattı. Kültürpark'ta hizmete alınan tesisinin de gençlerde yeni bir ufuk açacağına inandığını söyleyen Başkan Altepe, "Ayrıca Kültürpark'a gelen Bursalılara hoşça vakit geçirecekleri yeni alan kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Açılış törenine katılan ve bir konuşma gerçekleştiren AK Parti Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ise Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yatırımlarla Bursa'nın 'marka anlamında' adeta altın çağını yaşadığını ifade etti. Şehrin dört bir yanında gerçekleştirilen hizmetlerle kentin kabuk değişimini hızlı ve sağlıklı bir şekilde sürdürdüğünü anlatan Çavuşoğlu, Sıcaksu alanıyla bütünleştirilen ve birbirinden fonksiyonel yatırımları bünyesinde toplayan Kültürpark'taki değişim ile gelişimin dikkat çektiğini belirtti. Yapılan tesisin bu değişim ve gelişime son ve en iyi örneklerden biri olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, sağladığı hizmetler nedeniyle Başkan Altepe'ye teşekkür etti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Süleyman Çelik de konuşmasında, yapılan yatırımla birlikte kış sporlarının Uludağ'dan şehir merkezine indiğini ifade etti. Başkan Altepe'nin sporu ve sporcuyu yücelten hizmetlerinin dikkatle takipçisi olduklarını hatırlatan Şahin, paten müsabakalarına açılan tesisin Türk sporu için hayırlar getirmesini istedi.

Törende söz alan Kültürpark İşletmecileri Derneği Başkanı Ali Ademoğlu da, bugüne kadar dinlence ve eğlence mekanı olarak bilinen bölgenin yapılan buz pateni tesisiyle birlikte sportif alan olarak da anılmasından duyduğu memnuniyeti ifade etti. Ademoğlu, yapılan yatırımın hayırlı olmasını dileyerek, Başkan Altepe'ye teşekkür etti.

Başkan Altepe, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle birlikte buz pateni tesisini hizmete aldı. Buz zeminli sahaya inen Başkan Altepe ile beraberindekiler, 'körling' oynadı. Daha sonra tribüne geçen protokol üyeleri, yapılan dostluk maçını izledi.

Bin metrekare alana 2.5 milyon TL'lik yatırımla kurulan buz pateni tesisinde; sentetik zemin kaplamalı buz paten pisti, sosyal tesis, kafeterya ve seyir tribünü yer alıyor.