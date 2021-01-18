Kültürpark Fuar Alanı'ndaki gölette, sokakta yaşayan kişinin cesedi bulundu

İzmir'in Konak ilçesinde, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki gölette, evsiz olduğu belirtilen bir kişi ölü bulundu.

İzmir'in Konak ilçesinde, Kültürpark Fuar Alanı'ndaki gölette, evsiz olduğu belirtilen bir kişi ölü bulundu.

Az miktarda su bulunan göletin içinde hareketsiz yatan bir kişinin olduğunu gören çevredekilerin bildirmesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, hareketsiz yatan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti.

Polis ekipleri, cesedin, çevrede evsiz olarak yaşadığı bilinen Cem Cihanoğlu'na ait olduğunu belirledi.

Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından ceset, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Haydar Toprakçı