Kültürpark'a Köy Pazarı Kuracağız"

Millet İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer, Kültürpark'a köy pazarı kuracaklarını bildirdi.

Soyer'in basın bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, İzmir projelerini "1. Cemre" ve "2. Cemre" buluşmalarıyla kamuoyuyla paylaşan Tunç Soyer, üçüncüsünü ise 19 Mart'ta Kadifekale'de duyuracak.

17 başlık altındaki projelerinin tamamını kamuoyu ile paylaşacak Soyer, ilk 100 gün içinde tamamlayacağı projelerin listesini de açıklayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Tunç Soyer, her biri üzerinde titizlikle çalışılan çok sayıda projeleri olduğunu belirterek, "Bir yandan İzmir kırsalındaki kooperatiflerin üretimini desteklerken, diğer yandan şehir merkezinde, Kültürpark'ta bir de köy pazarı kuracağız. Böylelikle hem kırsal bölgedeki İzmirlilerin ekonomisi güçlenecek, hem şehirde yaşayanlar ucuz ve sağlıklı gıdaya ulaşacak. Yani birbiri arasında kendiliğinden sinerji oluşan, akıllı projelerini gündemimize alacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA