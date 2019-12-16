: "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği Antalya'da düzenlendi

16.12.2019 22:04 | Son Güncelleme: 16.12.2019 22:08

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye tarafından finanse edilen, İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün (GİGM) yürüttüğü "Göç ve Uluslararası Koruma Konularında Kamu Farkındalığının Artırılmasına Dair Teknik Destek Projesi" kapsamında, Antalya'da "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği gerçekleştirildi.

Muratpaşa ilçesindeki bir otelde düzenlenen etkinlikte konuşan Antalya Valisi Münir Karaloğlu, göç meselesinin insanlık tarihi kadar eski olduğunu belirterek, çağlar boyunca insanlığın can güvenliği, gıdaya erişememe, iklim değişikliği ve doğal afetler nedeniyle sürekli göç ettiğini söyledi.

Karaloğlu, günümüzde insanların savaşlar, terör, gelir dağılımındaki adaletsizliklerin ortaya çıkardığı sorunlar ve iklim nedeniyle göç etmeye devam ettiğini anlatarak, "Bugün ülkemizde 5 milyon göçmene ev sahipliği yapıyoruz. Elbette ki bunların bir kısmı kendi ülkelerinde insanca yaşama koşulu, imkanı bulamadıkları için Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan insanlardır." dedi.

Çalışma, sağlık ve eğitim imkanlarından ya da Antalya'nın uygun iklim koşullarından faydalanmak maksadıyla şehre gelen çok sayıda misafir ve göçmen olduğunu dile getiren Karaloğlu, şunları kaydetti:

"Bizim medeniyetimiz insan, sevgi odaklı bir medeniyettir. Biz 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' deriz. Kapımıza dayanan, 'Ülkemde can güvenliğim yok, yaşayamıyorum' diyen hiç kimseye kapıyı kapatmadık, kapatamayız. Tel örgü çekmedik, çekemeyiz. Kucağında yavrusuyla koşan babaya çelme atmadık, atamayız. Bu bizim kültürümüzde yok. Biz, Ege ve Akdeniz'de göçmenleri taşıyan lastik bir botu patlatarak, Ege ve Akdeniz'in göçmen mezarlığına dönüşmesine izin veremeyiz, seyirci kalamayız. Bizim kültürümüz, medeniyetimiz ve insanlığa bakışımız buna izin vermez."

Antalya'da yaklaşık 120 ülkeden 110 bin kişiyi yerleşik olarak misafir ettiklerini aktaran Karaloğlu, şehirde barış, huzur ve kardeşlik içerisinde yaşadıklarını ifade etti.

"En fazla mülteci Türkiye'de"

GİGM Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Sinan Yıldız da Anadolu'nun, geçmişten bugüne pek çok medeniyete kucak açtığını, bugün de 192 ülkeden 5 milyonun üzerinde insana ev sahipliği yaptığını belirtti.

Türk milletinin medeniyetinin gereği olarak kapısını çalanlara, zulme uğrayıp göç etmek zorunda kalanlara, yurtsuzlara ve mazlumlara kucak açtığını vurgulayan Yıldız, "2011 yılında Suriye'de başlayan iç çatışma nedeniyle ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan 3 milyon 600 binden fazla Suriyeliye, açık kapı politikasını uygulayarak kucak açmıştır. Bu durum nedeniyle Türkiye, dünyada en fazla mülteci barındıran ülke konumuna gelmiştir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından, Antalya'da yaşayan yabancılar kültürlerinden renkli örnekler sunarak, müzik, dans ve diğer sahne sanatları performansı gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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