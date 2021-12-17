"Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü 13 İlimizde Çeşitli Etkinliklerle Kutlanıyor

ESKİŞEHİR (Habermetre) - Başkanlığımız ve Uluslararası Göç Örgütü (IOM) iş birliği ile 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü 14-18 Aralık 2021 tarihleri arasında Göç Danışma Merkezlerinin olduğu 12 il ve Eskişehir'de çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Yunus Emre'nin vefatının 700. yılı münasebetiyle ünlü tasavvuf ve halk şairimizin derin insanlık sevgisi ve hoşgörüsüne atıfta bulunarak "Gelin Tanış Olalım" sloganı ile Hatay ilimizde başlayan etkinlik; proje kapsamında İstanbul, Ankara, Adana, Şanlıurfa, Konya, Eskişehir, Bursa, Mersin, İzmir, Erzincan, Kahramanmaraş ve Kilis illerinde yerli ve yabancı davetlilerin katılımıyla gerçekleşecek.

Beş gün sürecek etkinlikler kapsamında; trio dinletisi, resim ve el sanatları sergisi, çeşitli yarışmalar, ödül törenleri, kültürel yemek tanıtımları, halk oyunları, video gösterimleri, engelli bireylerin halk oyunu, göç konulu paneller vb. kültürel, bilimsel ve sanatsal faaliyetlere yer verilecek.

İçişleri Bakanımız Süleyman SOYLU'nun teşrifleriyle 18 Aralık 2021 Cumartesi günü İstanbul'da düzenlenecek final programı ile etkinlik tamamlanacak.

Dünya çapında göçmenlerin ve yerinden edilmiş insanların yaşadıkları ekonomik, sosyal, siyasi, psikolojik ve hukuksal sorunların vurgulandığı uluslararası kamuoyunun dünya çapında göçmen haklarını tanıdığı 18 Aralık tarihi, Başkanlığımızca 2013'ten itibaren kurumsal düzeyde kutlanmaya başlandı.

18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü etkinlikleri ile önyargıların önüne geçilmesi, toplumsal tansiyonu düşürmek, göç ve yabancı kavramlarını kültürel zenginlik çerçevesinde vurgulamak ve sosyal uyuma katkı sağlanması amaçlanıyor.

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