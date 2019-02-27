Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü Çalıştayı"

Kütahya Valisi Ömer Toraman, "Bizler büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Kendimizi, medeniyetimizi tanıdıkça gücümüzü daha da artıracağız." dedi.

Dumlupınar Üniversitesince (DPÜ) Azerbaycan, Bosna Hersek, Kosova, Lübnan, Macaristan, Pakistan ve Uganda'nın da aralarında olduğu 26 ülkeden yaklaşık 70 akademisyenin katılımıyla düzenlenen "Kültürlerin Birleştirici Gücü ve Üniversitelerin Rolü" konulu çalıştay başladı.

Vali Toraman, DPÜ Eğitim Fakültesi Konferans Salonu'ndaki çalıştayın açılışında, bu tür çalışma ve etkinliklerle ülkelerin daha da yakınlaşacağını söyledi.

Türkiye'nin birçok alanda olduğu gibi üniversiteler konusunda da ciddi ilerlemeler katettiğini belirten Toraman, şöyle konuştu:

"Bizler büyük bir medeniyetin mirasçılarıyız. Kendimizi, medeniyetimizi tanıdıkça gücümüzü daha da artıracağız. Uzak coğrafyalarda birlik ve beraberlik içinde ilerleyebileceğimize ve kalkınabileceğimize inanıyoruz. Türkiye, Cumhurbaşkanımız liderliğinde çok ciddi mesafeler katetti. Üniversiteler ve yükseköğrenim okullarında ciddi artış söz konusu. Bu ilim yuvalarında akademisyenler araştırmalarını rahatlıkla yapabiliyor. Benzer faaliyetleri yürüten diğer üniversitelerimiz de aynı çabaları sarf ediyor. Bizler güçlerimizi birleştirerek, iletişimi koparmadan gücümüze güç katabiliriz."

DPÜ Rektörü Prof. Dr. Remzi Gören de üniversite olarak bugüne kadar uluslararası birçok organizasyon gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Son yıllarda 100'ün üzerinde akademisyen, rektör ve büyükelçiyi ağırladıklarını anlatan Gören, konukları, tarihi derinliği ve kültür mirası bulunan Kütahya'da ağırlamaktan onur duyduğunu kaydetti.

Çalıştay yarın sona erecek.

Kaynak: AA