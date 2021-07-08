"Kültürel Yatırımlarımızı Özel Bir Müze ile Taçlandıracağız"
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"Kültürel Yatırımlarımızı Özel Bir Müze ile Taçlandıracağız"

'Kültürel Yatırımlarımızı Özel Bir Müze ile Taçlandıracağız'
Bültenler - Haberler | Güncel

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "Beylerderesi Şehir Parkımız içerisinde yapımı süren Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzemiz ile şanlı tarihimizi ve askeri teçhisatları tüm boyutlarıyla ziyaretçilerimize tanıtmış olacağız. İlçemizi müzeler kenti yapma yolunda kalıcı ve güçlü adımlar atıyoruz." diye konuştu.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesinde savaş uçağı ve tankın yanı sıra top, tüfek, ok, yay, obüs ve mancınık gibi savaş aletleri, rölyef uygulamaları, şehitlik ve sergi alanları, kafeterya, kıl çadırı, yöresel ürünler satış noktası, Beylerderesi ve etrafının dürbünle izlenmesini sağlayacak üç katlı kulenin yer alacağını söyledi.

Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesinin bölgede ilk kez Yeşilyurt'ta hizmete gireceğini hatırlatan Başkan Çınar, " Yeşilyurt'un ekonomik, turizm ve sosyal potansiyelini özel projelerle hareketlendiriyoruz. Tarihin laboratuvarı olarak değerlendirilen müzecilik faaliyetlerinde iddialı olduğumuzu savaş müzemiz, çoban müzemiz, cezaevi müzemiz, gastronomi, kent belleği ve kahve müzelerimizle gözler önüne seriyoruz. Beylerderesi Şehir Parkımız içerisinde yer verdiğimiz Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzemiz ile kültürel yatırımlarımızı taçlandıracağız." dedi.

Farklı temalı müzelerle Yeşilyurt'un turizm potansiyelini hareketlendirdiklerini sözlerine ekleyen Başkan Çınar, "Şanlı tarihimizi bugünden geleceğe taşımak, çocuklarımıza ve gençlerimize tarihimizi öğretmek ve bölgemizi ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistlere tarihimizi en güzel şekilde tanıtmak amacıyla yaklaşık iki yıldır üzerinde özenle çalıştığımız Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzemizi Yeşilyurt'umuza kazandıracağız. Milattan önceki Türk tarihinden İslam ve Osmanlı dönemine, Kurtuluş Savaşlarından Cumhuriyetimizin kurulduğu dönemlerde kullanılan askeri teçhisatların sergilendiği, farklı materyaller ve rölyef uygulamalarıyla şanlı tarihimizde verilen mücadelelerin tüm boyutlarıyla anlatıldığı/tanıtıldığı özel bir müzeyi hizmete sunarak, Yeşilyurt'umuzun kültürel ve sanatsal hüviyetine değer katmış olacağız. Müzeyi ziyaret edecek olan yerli ve yabancı turistlerin, tarihimizle ilgili doğru ve net bilgilere ulaşabilmeleri içinde bu alanda çalışmalar yapan tarihçilerimiz, akademisyenlerimiz ve askeri uzmanlarımızdan ciddi destek alıyoruz, onlarla sürekli iletişim halindeyiz.Ülkemizin askeri tarihi ve gelişmelerini yakından takip edip çeşitli araştırmalar yapan uzman isimlerin tespit, değerlendirme ve yönlendirmelerinden ciddi seviyede istifade ederek, müzemizin her aşamasına ayrı bir özen gösteriyoruz. Bu tür kültürel yatırımlar toplumdaki tarih bilinci ve şuurunun daha da güçlenmesine vesile olmaktadır. Şanlı tarihimize duyduğumuz derin saygı ve bağlılıktan yola çıkarak böylesine kıymetli bir eseri Yeşilyurt' kazandırıp, gelecek nesillere özel bir yatırımı emanet etmiş olacağız. Projemiz tamamlandığı zaman burası yeni bir yaşam alanına dönüşecektir. " dedi.

Başkan Çınar, Savunma Sanayi ve Savaş Makinaları Açık Hava Müzesinin iç ve dış mimarisinin yanı sıra aydınlatmalarıyla dikkat çekici bir görüntüye sahip olacağını ifade ederken, kafeterya, çocuk oyun alanları, wc-lavabolar ve oturma bölümlerinin yanı sıra yöresel ürünler satış noktasıyla birlikte bölgenin daha cazip hale geleceğini söyledi.

Yakınca Mahalle Muhtarı Mevlüt Tunç ise, mahalle kazandırılan parklar, yüzme havuzu, seyir terası, müze ve spor tesislerinden dolayı Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar'a teşekkürlerini sundu.

Kaynak: Bültenler

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