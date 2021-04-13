Kültürel Miras Seminerleri başladı

İZMİR Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen 'Anıtsal Yapılar ve Mimar Sinan' başlığı altında gerçekleştirilen Kültürel Miras Seminerleri'nin ilki gerçekleştirildi.

İZMİR Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle düzenlenen 'Anıtsal Yapılar ve Mimar Sinan' başlığı altında gerçekleştirilen Kültürel Miras Seminerleri'nin ilki gerçekleştirildi.

İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Mimari Restorasyon Programı ve Mimarlar Odası İzmir Şubesi iş birliğiyle 4 gün boyunca sürecek olan "Kültürel Miras Seminerleri" başladı. Anadolu'dan Balkanlar'a uzanan geniş bir coğrafyada dünya mirasına çok sayıda anıtsal eser kazandıran Mimar Sinan'ın ölümünün 433. yılında 'Anıtsal Yapılar ve Mimar Sinan' konusu işlenecek. İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu'nda gerçekleştirilen açılışa İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Dr. İlker Kahraman, Prof. Dr. Eser Gültekin ve öğretim görevlileri katıldı.

'MİMAR SİNAN MUHTEŞEM ESERLER ARMAĞAN ETMİŞTİR'

21'nci yüzyılda iki önemli unsur olarak çevre ve kültürün öne çıkacağını ifade eden İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Derman Küçükaltan, "Mimar Sinan'ı saygı ve sevgiyle anacağımız bu anlamlı günde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Büyük Usta Mimar Sinan, içinde camiler, hanlar, kervansaraylar, külliyeler, medreseler, köprüler olan tescilli ve kayıtlı eserleri bizlere kazandırmıştır. Bizlere muhteşem eserler armağan etmiştir. Uzun yıllar Edirne'de görev yapmış bir akademisyen olarak, Mimar Sinan'ın Edirne'de başta Selimiye Camii olmak üzere ne kadar değerli izler bıraktığına yakından şahit oldum. Alanım turizm işletmeciliği ancak 21 yüzyılda çevre ve kültür olmak üzere iki önemli unsurun öne çıkacağını görüyoruz. Bu iki unsurun en önemli özelliği korumaya ve korunmaya muhtaç olmalarıdır. Mimari Restorasyon Programı da bu etkinliği korunmaya muhtaç eserleri bilimsel anlamda bizlere değişik yönleriyle anlatmak için düzenledi. Kendilerine ve iş birliği yaptığımız Mimarlar Odası İzmir Şubesi'ne çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

'MİMAR SİNAN EŞSİZ BİR YERE SAHİPTİR'

Mimar Sinan'ın dünya mirasına çok sayıda anıtsal eser kazandırdığını dile getiren Mimarlar Odası İzmir Şube Başkanı Dr. İlker Kahraman, Kültürel Miras Seminerleri'nin oluşmasına katkı verenlere teşekkürlerini ileterek, "8500 yıllık kadim bir geçmişe sahip şehrimizde korumanın çok daha değerli olduğunu anlamımızı sağlayacağını düşünüyorum. Mimar Sinan'ın ölüm yıldönümü haftasındayız. Dünya mirasına çok sayıda anıtsal eser kazandıran Mimar Sinan, geniş bir coğrafyada verdiği özgün eserlerle olgunlaştırdığı yapı sanatına sunmuş olduğu katkılarla hem de bu alanda geliştirmiş olduğu fikirlerle eşsiz bir yere sahiptir. Sinan'ın mimarlığı, çağdaş dünya tarafından da üstün evrensel değer olarak tanınmış ve eseri Selimiye, UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne girmiştir. Bizlere bıraktığı anlayış mesleğimizin hassasiyetlerinin korunmasını ve topluma karşı sorumluluklarımızın farkındalığını beraberinde getiriyor. Büyük ustayı saygıyla anıyorum" dedi.

'HER ESERİ AYRI BİR ARAŞTIRMA KONUSU'

Anıtsal Yapılar ve Mimar Sinan başlığı altında gerçekleştirilen Kültürel Miras Seminerleri'nin ilk gününde Öğr. Gör. Dr. Umut Devrim Tunca'nın moderatörlüğünde Prof. Dr. Eser Gültekin, 'Yüzyılların Mimarı: Sinan' isimli bir sunum gerçekleştirerek Mimar Sinan'ı anlattı. Mimar Sinan'ın her eserinin ayrı bir araştırma konusu olduğunu dile getiren Prof. Dr. Gültekin, Mimar Sinan'ın yaşamıyla ilgili mitler, çıraklık, kalfalık, ustalık eserlerini bu eserleri yaparken kullandığı sembolleri anlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı