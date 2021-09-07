Kültürel miras istatistikleri
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Kültürel miras istatistikleri

Kültürel miras istatistikleri
Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun - Haberler | Ekonomi

Türkiye genelinde müze sayısı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 494'e ulaşırken, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı Kovid-19 salgını etkisiyle yüzde 73,6 düşerek 9 milyon 241 bin 912'ye geriledi.

Türkiye genelinde müze sayısı, 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 5,8 artarak 494'e ulaşırken, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı Kovid-19 salgını etkisiyle yüzde 73,6 düşerek 9 milyon 241 bin 912'ye geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılına ilişkin "Kültürel Miras İstatistikleri"ni açıkladı.

Buna göre, Türkiye genelinde müze sayısı geçen yıl 2019'a göre yüzde 5,8 artarak 494'e çıktı. Bu müzelerin 205'i Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde, 289'i ise özel müze kategorisinde yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı müzelerdeki eser sayısı, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 0,5 artarak 3 milyon 278 bin 114 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de Kovid-19 salgını nedeniyle kısıtlama tedbirlerinin uygulandığı geçen yıl bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı da bir önceki yıla göre yüzde 73,6 azalışla 9 milyon 241 bin 912 oldu.

Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 2020'de 5 milyon 566 bin 566, bunların toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 60,2 olarak hesaplandı.

Ücret ödenmeyen müze ve ören yerlerini ziyaret edenlerin sayısı 3 milyon 675 bin 346, bunların toplam ziyaretçiler içindeki payı yüzde 39,8 olarak belirlendi.

Özel müzelerin eser sayısı arttı

Özel müzelerde mevcut eser sayısı da söz konusu dönemde yüzde 2 artarak 416 bin 706 oldu. Bu müzelere gelen ziyaretçi sayısı da yüzde 72,2 azalarak 4 milyon 514 bin 571 olarak kayıtlara geçti.

Müzelerin sorumluluğundaki taşınmaz kültür varlıklarının sayısı geçen yıl 2019'a göre yüzde 2,6 artarak 116 bin 120 oldu. Müzelerin sorumluluğu altındaki taşınmaz kültür varlıklarının en çok bulunduğu il 32 bin 638 ile İstanbul olurken, bu kenti 7 bin 651 taşınmaz kültür varlığı ile İzmir, 4 bin 660 taşınmaz kültür varlığı ile Muğla ve 4 bin 475 taşınmaz kültür varlığı ile Bursa takip etti.

Milli parkların sayısı 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 2,3, tabiat parkı sayısı yüzde 1,2 arttı. Aynı dönemde toplam milli park alanı yüzde 4,5 artarak 907 bin 520 hektara yükseldi. Geçen yıl tabiat parkı sayısı 250'ye yükselirken, tabiat parkı alanı ise 107 bin 632 hektara çıktı.

Tabiatı koruma alanı sayısı yüzde 3,3 artarak 31 olurken, tabiat anıtı sayısı geçen yıl 2019'a göre yüzde 0,9 azalarak 115'e geriledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sevgi Ceren Gökkoyun

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