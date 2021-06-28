Kültürel Miras Fuarı sona erdi

Somut olan kültürel mirasın yanı sıra bu yıl ilk kez, somut olmayan kültürel miras çalışmalarına yer veren ve beşincisi düzenlenen, koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik, teknoloji fuar ve konferansını 7 bin kişi, ziyaret etti.

Kültürel Miras Fuarı Sona Erdi

Somut olan kültürel mirasın yanı sıra bu yıl ilk kez, somut olmayan kültürel miras çalışmalarına yer veren ve beşincisi düzenlenen, koruma, restorasyon, arkeoloji, müzecilik, teknoloji fuar ve konferansını 7 bin kişi, ziyaret etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı başta olmak üzere, Müzeler Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen, TG Expo tarafından düzenlenen fuara, 134 firma katıldı ve İtalya pavilyonu kuruldu. Konferans bölümünde 26 oturum, miras bölümünde 21 sohbet ve 8 atölye çalışması yapıldı ve toplam 150 konuşmacı katıldı.

'Kültürel miras bilinci artıyor'

Fuarı ziyaret eden Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan özel sektörün teknolojik gelişimlerini yakından takip etti. Katılımcılarla sohbet eden Demircan, toplumda kültürel miras bilincinin giderek arttığını söyledi. Konferans oturumunda, İstanbul'un kültür-sanat şehri olduğunu, şehirlerin doğru planlanmazsa kaos yaratacağını, Türkiye'de 116 bin tescilli yapı bulunduğunu ve her şehrin kendi kültürüyle var olması gerektiğini belirtti. Kültürel miras kaçakçılığı konusuna da değinen Demircan, "Bu hususu suistimal edenler elbette var fakat toplumda bu bilinç gittikçe artıyor. Geçmişten ilham alıp geleceğe bakabilmemiz ve gençlere bu duyguyu aşılamamız gerekiyor" dedi.

Sektörün yeniliklerini, start-up şirketleri, teknolojik gelişmeleri görmek için fuarı ziyaret edenler arasında, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Gökhan Yazgı, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel yer aldı ve katılımcı firmalarla görüşerek gelişmeleri yakından takip ettiler. Fuar ayrıca, STK, kamu kuruluşları ve özel sektörün aynı platformda bir araya gelmesini sağladı.

"Türk mutfağı dünyaya aktarılamıyor"

'Gastronomide Kültürel Miras' başlıklı oturumun moderatörlüğünü Gastronomi Derneği Başkanı Gürkan Boztepe gerçekleştirdi. Oturuma sırasıyla Devlet Tiyatroları Sanatçısı Hakan Meriçliler, Fotoğrafçı Mehmet Ateş ve Uzman Psikolog/Ressam Filiz Zekioğlu katıldı.

Hakan Meriçliler, "Yeme ve içmeyi çok seven biriyim. Yemek yemek beni harekete geçiriyor. Türk mutfağı çok zengin fakat mutfağımızı iyi tanıtamıyor ve pazarlayamıyoruz" dedi.

Türkiye'nin çok geniş bir coğrafyada yer aldığına değinerek sözlerine başlayan Mehmet Ateş, "Türk mutfağına tadabileceğimiz birçok lezzet var. Türkiye birçok medeniyetin birleştiği bir yer fakat gerek sosyal medyada, gerekse dünyaya aktarımı konusunda ön plana çıkamıyoruz" dedi. Filiz Zekioğlu ise konuşmasında, psikolojinin yemeğe etkisinden bahsetti ve ekledi: "Zararlı gıdalar tükettiğimizde hem fizyolojimiz hem de ruhsal durumumuz olumsuz etkileniyor" dedi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün düzenlemiş olduğu panelde ise Vakıflar envanter modülünden ve Türkiye'deki yapmış oldukları restorasyon çalışmalarından bahsetti.

'Kültürün moda üzerindeki etkilerine yer verildi'

Tasarımı kıyafet mimarlığı olarak tanımlayan, zamansız kıyafet ve aksesuarlar yaratarak geleceğin moda kültürüne göndermeler yapan Moda Tasarımcısı Arzu Kaprol, Yüksek Mimar Restorasyon Uzmanı, İç Mimar Aslı Arıkan Dayıoğlu, Tasarımcı Omar Baban ile birlikte kültür ve sanat sohbeti yaptı, tasarımda kültürel öğelerin etkisini anlattı.

7. Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu Ödülleri Verildi

'Sıra Dışı Müzeler' başlıklı oturumdaki konuşmacılar Türkiye'nin sıra dışı müzeleri olan Baksı Müzesi, TBMM Müzesi, Botanik Bahçesi Müzesi'nin temsilcileriydi. Oturumun moderatörlüğünü İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fethiye Erbay yaptı. 7. Uluslararası Üniversite Müzeleri Birliği Platformu UNIMUZED 2021 Ödülleri sahiplerine takdim edildi.

Kaynak: Bültenler