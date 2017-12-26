Konyaaltı Belediyesi, kentteki ören yerlerine gezi düzenlemeye başladı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, geçen ay Elmalı Belediyesi ile "Konyaaltı'ndan Elmalı'ya Kültür Gezileri" protokolü imzalayan ve Elmalı'ya gezi düzenleyen Konyaaltı Belediyesi, şimdide ören yeri gezileri düzenliyor.



Antalya Kültürel Miras Araştırmacıları Derneği (ANKA) ile "Kültürel Miras Farkındalık Gezileri" protokolü imzalayan Konyaaltı Belediyesi, ilk geziyi Beldibi Kayaaltı Sığınağı ve Phaselis Antik Kentine düzenledi.



Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Elmalı'ya düzenli olarak kültür gezileri düzenlediklerini, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören bu gezilerin kapsamını genişletmek istediklerini söyledi.



ANKA ile "Kültürel Miras Farkındalık Gezileri" protokolü yaptıklarını dile getiren Böcek, arkeolog, sanat tarihçi ve epigraf rehberliğinde her ay ören yeri gezisi düzenleyeceklerini kaydetti.



Bu gezilerin ilkini Beldibi Kayaaltı Sığınağı ve Phaselis Antik Kenti'ne düzenlediklerini ifade eden Böcek, "Yrd. Doç. Dr. Gökhan Tiryaki ve Dr. Selda Baybo rehberliğinde düzenlenen geziye 60'a yakın kişi katıldı. Bölge halkından geziyle ilgili büyük talep aldık. Sonraki geziler, Myra St. Nikolas Kilisesi, Attaleia-Korykos ve Kaleiçi, Perge-Aspendos Antik Kenti, Limyra Antik Kenti ve Antalya Müzesi gibi tarihi alanlara yapılacak." dedi.