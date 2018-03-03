Kültürel Kitap Yayınları Artıyor

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, "Kültürel kitap satışlarının artması, kitap okuma alışkanlığının yükselmesi, okuma kültürünün gelişmesi anlamına geliyor. Bu da çok sevindirici." dedi.

Karadeniz 4. Kitap Fuarı kapsamında Samsun'a gelen Kocatürk, AA muhabirine yayıncılık sektörünü değerlendirdi.

Yayıncılık sektöründe 2017'de bir önceki yıla göre genel anlamda binde 9 ilerleme olduğunu belirten Kocatürk, edebiyat yayınlarında yüzde 23, çocuk yayınlarında yüzde 30, inceleme-araştırma kitaplarında ise yüzde 19 artış görüldüğünü söyledi.

Buna karşılık sınav sistemindeki değişiklikler nedeniyle eğitim yayınlarında yüzde 7,5, dini yayınlarda yüzde 15, akademik yayıncılıkta yüzde 4,5 düşüş yaşandığını anlatan Kocatürk, Milli Eğitim Bakanlığının aldığı kitap sayısında yaşanan 30 milyon azalma sonrası kişi başı üretilen kitap sayısının 8,4'ten 7,76'ya gerilediğini belirtti.

Türkiye'de geçen yıl ders kitapları da dahil olmak üzere 626 milyon 869 bin kitap basıldığına işaret eden Kocatürk, yeni kitap sayısının ise 54 bin 446'dan 60 bin 335'e yükselerek yüzde 10,82 artış gerçekleştiğini kaydetti.

Her şeye rağmen edebiyat, çocuk kitapları ve inceleme araştırma kitaplarının yer aldığı kültürel yayınlardaki artışının sevindirici olduğunu vurgulayan Kocatürk, "Kültürel kitap satışlarının artması, kitap okuma alışkanlığının yükselmesi, okuma kültürünün gelişmesi anlamına geliyor. Bu da çok sevindirici." ifadesini kullandı.

Kocatürk, insanların keyifle okumaları için ders kitapları haricinde 400 milyonun üzerinde kitap üretilip bunun her yıl artmasının güzel bir gelişme olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

"Bu çok sevindirici ama yeterli mi? Elbette değil. Bununla ilgili yapılması gereken çok önemli şeyler var. Çocuklarımızın evlerde aileleriyle televizyon seyretmek yerine kitap okuma alışkanlığını geliştirmelerini öneriyoruz. İlk ve ortaöğretimde kitap okuma alışkanlığı geliştirilmeli. Halk kütüphanelerini artırarak çocukların ödünç kitap aldıkları bir yer haline getirmemiz gerekiyor."