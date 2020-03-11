"Kültürel Değişim Temelinde X ve Z Kuşağı'nın Ebeveynlik Algısı"
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Huzur, Anne, Güncel

"Kültürel Değişim Temelinde X ve Z Kuşağı'nın Ebeveynlik Algısı"

"6. Toplumsal Cinsiyet Adaleti Kongresi'nde "Kültürel Değişim Temelinde X ve Z Kuşağı'nın Ebeveynlik Algısı" kabul edilen 26 bildiri içerisinde en iyi 3'üncü "Tebliğ Ödülü"ne layık görüldü.

11.03.2020 10:11 | Son Güncelleme: 11.03.2020 10:11

Araştırma sonucuna ilişkin Doç. Dr. Mikail Batu, ebeveynlik algısında anne rolünde gülümsemenin ön plana çıkan bir kod olduğunu ve buna ek olarak birlikteliğin her zaman sağlanması gerektiğini, destek ve fedakarlıkla oluşturulan aile birliğinin sağlam bir şekilde büyüdüğünü ve mutluluğu getirdiğini söyledi.

Ebeveynlikte kuşaklar arasındaki baba rolü algısının temel kodlarına dikkat çeken Doç. Dr. Mikail Batu, "Baba rolüne ilişkin olarak araştırma sonucunda elde edilen veriler, sadece genel sevgi temasına ilişkin. Bunun yanısıra acıma duygusunun, mücadele etme gücününkoşuşturma ve hissetme hissettirme duygularının geri planda kaldığını saptadık. Annenin ebeveyn olarak rolünde ise şefkat, birliktelik, sorumluluk/fedakarlık, temas ve üreticiliğin ön plana çıktığını gördük. Ebeveyn olan babanın çocuklar tarafından yalnızca genel sevgi koduyla açıklanması toplumsal ve aile içi roller bakımından üzerinde durmamız gereken bir konu" dedi.

Çalışmada uygulanan teknik gereği görsel imajla ebeveynlik algısının yansıtılmasının önemli bir ölçüt olduğunu vurgulayan Batu, "X ve Z Kuşağı'ndan elde edilen görsel imajların içeriği aile içi samimiyet ve birliktelik olgusuna dayanmaktadır. Bu noktada X ve Z Kuşağı'nın önemle üzerinde durduğu ebeveynlik kodları birliktelik, destek, mutluluk ve sevgidir. Aynı zamanda kuşaklar arasında en temsili görsel seçimi de bu temalar üzerine kurulmuş, dolasıyla mutluluk, birliktelik ve sevginin aile içinde hissedilmesi, ebeveynlerin çocuklarındaki imajları açısından pozitif bir durum yaratmaktadır" diye konuştu.

"Ebeveynlikte pozitif algının yaratılması için huzur ortamı sağlanmalı"

Ege Üniversitesi İletişim Araştırmaları Anabilim Dalı Dr. Öğrencisi Onur Tos ise X ve Y Kuşağı'nın ebeveynliğe ilişkin öne çıkan renk kodlarında yeşil ve mavi renge ulaştıklarını söyledi. Bu çerçevede kuşakların aile içerisindeki doğallık yapısına, huzur ve samimiyet ortamına önem verdiklerini görüyoruz. Bunun yanı sıra ailedeki birliktelikte kapsayıcı olma ve sevginin olabildiğince gösterilmesi pozitif bir ortamın doğmasını da beraberinde getirmekte. X ve Z Kuşağı sarı, siyah ve kahverengi renk kodunu en az vurguladılar. Bu durum özellikle kuşakların umutsuzluk istemediklerini, içine kapanık olma durumuyla karşı karşıya kalmayı düşünmediklerini ve yoksunluk haliyle karşılaşmanın onları mutsuz ettiğini ortaya koymaktadır" dedi.Onur Tos, araştırma sonucunda, X Kuşağı'nın ve Z Kuşağı'nın mutlu ve huzurlu bir ortamda yaşamalarının ebeveynlere ilişkin pozitif imaj algısını yarattığı, buna ek olarak samimiyet göstergelerinin yansıtıldığı ve eğlenceli bir atmosferin oluşturulduğu aile içerisinde ebeveyn algısının daha güçlü olduğunu ifade etti.

Kaynak: Bültenler

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