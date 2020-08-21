"Kültür Yolu" Projesinde sıra ikinci etapta Erzurum Büyükşehir Belediyesi, "Kale Çevresi Kültür Yolu Projesi" ikinci etap çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Erzurum Büyükşehir Belediyesi, "Kale Çevresi Kültür Yolu Projesi" ikinci etap çalışmalarına aralıksız devam ediyor. 77 bin metrekarelik alanı kapsayan birinci etap çalışmalarının sonucunda tarihi Erzurum Kalesi bütün ihtişamıyla gün yüzüne çıkarken, Büyükşehir Belediyesi ikinci etap çalışmalarını da tüm hızıyla devam ettiriyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Erzurum şehir merkezini açık hava müzesine dönüştürecek olan "Kale Çevresi Kültür Yolu Projesi" ile ilgili olarak bir değerlendirme yaptı. Sekmen, söz konusu projenin Erzurum tarihinde gerçekleştirilmiş en prestijli projelerden birisi olduğuna dikkati çekerek, "Projemiz tüm etaplarıyla tamamlandığında, 'Çekirdek Erzurum' diye tabir ettiğimiz şehir merkezimiz adeta bir tarih kampüsüne dönüşmüş olacak" dedi.

77 Bin Metrekarelik İlk Etap Tamamlandı

Başkan Mehmet Sekmen, "Kale Çevresi Kültür Yolu Projesi" hakkında detaylı bilgiler de aktardı. Projenin 77 bin metrekarelik alanı kapsayan birinci etabının tamamlandığını anlatan Sekmen, bu kapsamda tarihi Erzurum Kalesi'nin bütün ihtişamıyla gün yüzüne çıktığını kaydetti. Başkan Sekmen, "Kültür Yolu projemiz kapsamında 22 parselde bulunan 17 adet tarihi Erzurum Evi'nin restorasyonunu da tamamladık. Ulu Camii, Çifte Minareli Medrese ve Üç Kümbetler'in bulunduğu kültür koridorunda yer alan Erzurum Kalesi ve çevresini de içine alan projemiz, aynı zamanda bir dizi arkeolojik kazı çalışmasının yapılmasına da olanak sağladı" diye konuştu.

Başkan Sekmen: "Tarihi kimlik ortaya çıkacak"

"Kale Çevresi Kültür Yolu Projesi" birinci etap çalışmalarının tamamlanmasının hemen ardından ikinci etap için harekete geçtiklerini söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, şunları kaydetti: "Kültür Yolu Projemizin ikinci etap çalışması 50 bin metrekarelik alanı kapsıyor. Bu çerçevede alandaki konaklama, restoran, ticaret birimleri, peyzaj ve bitkilendirme, seyir terası ve yürüyüş yolları yapımı gerçekleştirilecek. Projenin tamamlanması ile birlikte şehrimizin tarihi kimliği tamamen ortaya çıkmış olacak. Proje kapsamında yapılacak olan çalışmalar sonrası bölge adeta bir cazibe merkezine de dönüşmüş olacak. Çünkü bu projeden önce Erzurum'daki tarihi eserlerin neredeyse tamamı çarpık ve metruk yapılar arasında kaybolmuş bir haldeydi. Projemiz henüz bütünüyle tamamlanmamış olmasına rağmen şehir merkezinde şimdi bile bir bakışta birbirinden farklı medeniyetlere ait izleri rahatlıkla görebiliyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç yıl içerisinde Erzurum şehir merkezi tarihe yolculuğun bir diğer ifadesi olacak." - ERZURUM

Kaynak: İHA