Kültür Yılında Türkiye'nin Japonya'da Tanınırlığını Arttırmak İstiyoruz"

ÖMER FARUK YILDIZ - Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Hasan Murat Mercan, 2019'un Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan edilmesine ilişkin, "Kültür yılında birçok etkinlikle Türkiye'nin Japonya'da tanınırlığını artırmak istiyoruz." dedi.

Büyükelçi Mercan, Türk Kültür Yılı kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığının himayesinde Japonya'da yıl içinde yapılacak faaliyetlere dair AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Başkent Tokyo'da geçen ay açılışı yapılan "Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği Sergisi"nin kültür yılı faaliyetleri için bir başlangıç olduğunu belirten Mercan, "Kültür yılı çerçevesinde birçok etkinlik planlandı. Bunlardan en önemlisi 170'i aşkın Topkapı Müzesi eserinin Tokyo ve Kyoto'ya getirilip, 19 Mart'tan itibaren sergilenmeye başlanması oldu. Eserlerin taşınması uzun zaman aldı, meşakkatli bir iş oldu. Japon Nikkei Televizyonuyla da sponsorluk bakımından ortak proje gerçekleştirdik." diye konuştu.

Mercan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Japon Prensesi Akiko'nun katıldığı geçen ayki sergi açılış töreninin oldukça ses getirdiğini vurgulayarak, "Sergiye hafta içi günlük ortalama 3 bin, hafta sonu ise 5 binin üzerinde ziyaretçi uğruyor. Halk tarafından çok beğenildi. Önümüzdeki günlerde de ziyaretçilerin artmasını bekliyoruz. Bu sergi, en son 2010 yılında Tokyo'ya gelmişti ve yine aynı ilgiyi görmüştü." ifadelerini kullandı.

Serginin detaylarına ilişkin Büyükelçi Mercan, şunları kaydetti:

"Serginin üç ana bölümü var. ilk bölümü sultanların kıyafetleri ve tahtlar. İkinci bölümü lale temalı kaftanlar, halılar, çiniler, vazolar. Üçüncü bölümde de Japon İmparatoru Meiji'nin Osmanlı Padişahı İkinci Abdülhamid'e sunduğu hediyeler, yıllar sonra tekrar yuvaya dönüp sergileniyor. Sergi, 19 Mayıs'a kadar Tokyo'da olacak, daha sonra Kyoto'ya gidecek. Orada da çok büyük bir ilgi göreceğini düşünüyoruz. Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın Osaka'daki G-20 zirvesiyle şehre yapacağı ziyaret sırasında da bu sergiyi ziyaret etmesini bekliyoruz."

Ertuğrul Senfonisi, Lale Festivali ve Sema gösterisi etkinlikleri yapılacak

Serginin ardından yıl içinde Japonya'da yapılacak etkinliklerden de bahseden Büyükelçi Mercan, "Kültür Bakanımızın katkılarıyla birçok etkinlik yapacağız. 12-13 Mayıs'ta Devlet Opera ve Balesi, Tokyo'nun önemli bir konser salonunda Ertuğrul Senfonisi'ni sergileyecek. Aynı zamanda sanatçı Murat Karahan'ın önderliğinde Türk müziği dinletisi yapacağız." şeklinde konuştu.

Mercan, bu ayın sonuna doğru Japonya'nın laleleriyle ünlü Tonami kentinde düzenlenecek festivalde Türkiye'nin onur konuğu olarak katılım sağlayacağını ve festivalde Türk bayrağı desenli lale bahçesinin yer alacağını aktardı.

Kültür yılı kapsamında Tokyo ve Kyoto'da düzenlenmesi planlanan Sema gösterisi etkinliğinin de tarihini netleştirmeye çalıştıklarını ifade eden Büyükelçi, ileri tarihlerdeki faaliyetleri şöyle özetledi:

"Eylülün başında Tokyo'nun en önemli parklarından Yoyogi Parkı'nda bir Türkiye festivali yapacağız. Üç gün sürecek bu festival, daha çok Türk mutfağının, gastronomisinin, hediyelik eşyalarının sunulduğu etkinlik olacak. Aynı zamanda Mehter takımının gelmesini arzu ediyoruz. Temmuz ayında da Yokohama'da Türk gastronomisinin tanıtıldığı bir etkinlik planlıyoruz. Kasım ayı içinde Anadolu folklorunun ve halk danslarının gösterildiği bir etkinlikle bu yılı kapatmak istiyoruz."

Ünlü Japon pop grubu Türkiye'ye gelecek

Büyükelçi Mercan, Japonya'daki Türk etkinliklerinin yanı sıra kültür yılı kapsamında Türkiye'de de Japonya'nın etkinlikler planladığını belirtti.

Bunlardan en önemlilerinin, bazı Japon pop gruplarının Türkiye'de vermeyi planladığı konserler olduğunu kaydeden Mercan, "Bu konuda da temmuz ayının başı için bir plan yapıyoruz. Bahsedilen gruplardan bir tanesi, Japon gençliğinin çok iyi bildiği Shiritsu Ebisu Chugaku grubu. Türkiye'de yapacakları konserlerin de Japon medyasında gösterilmesini planlıyoruz." dedi.

2019 Türk Kültür Yılı kapsamında karşılıklı turizmin canlanmasını hedeflediklerinin altını çizen Hasan Murat Mercan, "Japonya'dan Türkiye'ye turist sayısında artış bekliyoruz. Bugüne kadar bir önceki yıla göre yüzde 28 artış söz konusu. Umarız bu oran gittikçe artacak. Nisan sonu mayıs başı için Japonya'dan İstanbul rezervasyonları tamamen dolmuş vaziyette. Japon misafirlerimizi ağırlamaktan memnuniyet duyacağız." ifadelerini kullandı.

Kültür yılı kapsamındaki faaliyetlerle, her iki ülke arasında var olan iyi ilişkileri ileriye taşımayı planladıklarını belirten Mercan, "Japonya'da bu yılın Türk Kültür Yılı ilan edilmesine, geçen ay başlattığımız Topkapı Müzesi eserleri sergisi önayak oldu. Sergiyle beraber gelişen etkinlik planları kendiliğinden bir kültür yılı ilan edilmesinin önünü açtı. Kültür yılında birçok etkinlikle Türkiye'nin Japonya'da tanınırlığını arttırmak istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA