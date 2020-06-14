Kültür yatırımlarının niteliklerine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kültür yatırımlarının niteliklerine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, kapasitesi 80 kişinin üzerinde olan kültür tesislerinin girişinde ve iç mekan dolaşımında, bedensel engelli kullanıcılara göre fiziki düzenlemeler yapılacak.

Kültür yatırımlarının niteliklerine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de
14.06.2020 12:51 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:54

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, kapasitesi 80 kişinin üzerinde olan kültür tesislerinin girişinde ve iç mekan dolaşımında, bedensel engelli kullanıcılara göre fiziki düzenlemeler yapılacak.

"Kültür Yatırımlarının ve Girişimlerinin Belgelendirilmesine

ve Niteliklerine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Söz konusu yönetmelikle kültür tesislerinin genel niteliklerinde düzenleme yapıldı. Buna göre, kapasitesi 80 kişinin üzerinde olan tesislerin girişinde ve iç mekan dolaşımında, bedensel engelli kullanıcılara göre tasarlanmış azami yüzde 6 eğimli rampalar, asansör, özel tuvalet ile özel işaretler gibi fiziki düzenlemeler gerçekleştirilecek.

Kapasitesi 80 kişinin üzerinde olan tesislerde, yüzde 1 oranında bedensel engellinin kullanımına yönelik koltuk, işitsel ve görsel düzenlemeler planlanacak.

Tesisin fonksiyonuna göre danışma, bilgilendirme, gişe düzenlemelerinin yer aldığı giriş holü bulundurulacak.

Sahne ve gösteri salonlarına kapasiteye göre fuaye alanı

Sahne ve gösteri sanatları salonları; uygun donanıma sahip bir sahne ile seyircilerin sahneyi kolaylıkla izlemesine olanak sağlayan seyirci salonu ile hizmet ünitelerinden oluşan, tiyatro, sinema, dans, müzikal, opera, bale, konser, konferans gibi kültürel, sanatsal ve bilimsel faaliyetlerin gerçekleştirilebileceği eğitim amaçlı da kullanılabilen tesisler olarak tanımlandı.

Sahne ve gösteri sanatları salonlarının niteliklerinin düzenlendiği yönetmelikte, salonlarla bağlantılı olan ve toplam salonların kapasitesinin yüzde 50'sine hizmet verecek oranda, kişi başına 0,8 metrekare alan ayrılan fuayeler olacak.

Büfe hizmeti, farklı amaçlara hizmet veren üniteler veya ayrı ayrı fuaye alanları düzenlenecek, ünitelerin tamamının ana fuaye ile bağlantılı olması durumunda fonksiyonlarını aksatmaksızın gerekli düzenleme yapılacak, ayrıca salonlarda en az bir depo alanı bulunacak.

Kişi başı en az 0,70 metrekare alan düşecek şekilde düzenlenmiş, en az 50 kişilik seyirci kapasitesi olan salonlarda ise şu nitelikler aranacak:

"- Sahnenin en arka sıra ve en ön sıra dahil tüm oturma yerlerinden ergonomik oturma ve görme açısının sağlandığı düzenleme yapılacak.

Sıra iç geçiş temiz genişliği en az 30 santimetre olacak. Koltuk kümeleri arasında rahat geçiş imkanı veren koridorlar yapılacak.

Ara dolaşım alanlarının ve rampaların bitiş kaplamalarında, kaymayı önleyici zemin kaplanacak. 50 kişi üstü kapasitedeki salonlarda en az iki çıkış imkanı olacak.

Salonlarda ses emici ve yansıtıcıları içeren akustik düzenleme ve donanım malzemeleri sağlanacak.

Salon kapasitesiyle orantılı ve çeşitli gösteri sanatlarının sergilenmesine uygun bir şekilde, sahnede canlı müzik yapılması halinde orkestra yeri, sahne zemininde veya tavanında dekorların kısa sürede değişebilmesini sağlayacak asansörler ve raylı sistemlere bağlı mekanik araçlar veya aynı işlevi görecek teknik donanımlar düzenlenecek.

Sahne ışık ve ses sistemleri ile kontrol odası, ilgili kurumdan onaylı olarak sahne sanatı eğitimleri verilmesi halinde en az iki adet yeterli büyüklükte, uygun donanımı olan prova veya çalışma odası, sahne arkası ile bağlantılı sanatçı duş, tuvalet, soyunma mahalli, sahne kullanımı ile ilgili depo, atölye ve malzeme girişinin farklı kotlarda olması halinde ise salonlara rampa veya yük asansörü yapılacak."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları Haber
Memura ve emekliye zam geliyor! İşte Temmuz'da yapılacak zam miktarları
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi Haber
Ne zamana kadar maske takacağız? Bilim Kurulu Üyesi tarih verdi
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım Haber
Koronavirüsü yenip taburcu olmuştu! Gelen fatura isyan ettirdi: Keşke kurtulmasaydım
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı Haber
Trump'ın su içerken zor anlar yaşaması, uzmanlar tarafından beyninde sorun olduğu şeklinde yorumlandı
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak zorunda Haber
Yargıtay'dan çalışanı ilgilendiren karar! İşveren maaş ve mesai ücretlerinin işçiye ödendiğini ispatlamak...
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
4 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı, 3 bin nüfuslu köy giriş-çıkışlara kapatıldı
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme 'İstismar yok' dedi
Mahkemeden skandal karar! 16 yaşındaki kızı köprü altına götürüp elbisesini yırttı, mahkeme "İstismar yok" dedi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvan ve yavruları Elazığ'da görüntülendi
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Bakan Koca, vaka sayısının 1000'in üzerine çıkmasını iki sebebe bağladı: Taziyeler ve asker uğurlamaları
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
Mucize kurtuluş! Takla atan minibüs köprü korkuluğunda asılı kaldı
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı
Kadıköy'de Moda ve Caddebostan sahilleri bu hafta sonu da tıklım tıklımdı
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Prof. Dr. Ceyhan: Sokağa çıkma yasağı kaldırılınca kene ısırmaları arttı
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Yayıncı kuruluş beIN Sports, röportajları sosyal mesafeye göre yaptı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi
Butik açma hayaliyle işinden ayrılan genç kadın, korona nedeniyle hayalini değiştirdi
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Inter'li Diego Godin'in Galatasaray'a transfer olacağı iddia edildi
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
Çin'de otoyolda tankerde meydana gelen patlamada 10 kişi öldü, 117 kişi yaralandı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
ABD'de yeni yağma görüntüleri ortaya çıktı
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Türkiye'nin konuştuğu atama! Milli güreşçi Hamza Yerlikaya, Vakıfbank yönetim kuruluna atandı
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya şahit olan vatandaşlar polise konuşmak istemedi
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Bakan Soylu paylaştı: Türkiye'yi kana bulamak isteyen terörist sınırda yakalandı
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Cezaevindeki Demirtaş, Twitter'dan paylaşım yaptı: HDP, Millet İttifakı'nın parçası değildir
Çin'de 'yemek' için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Çin'de "yemek" için tutulan 700 kedi kurtarıldı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Mansur Yavaş'ın başlattığı kampanya ile kentte ödenmemiş su faturası kalmadı
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı!
Şanlıurfa'da vaka sayısı hızla yükseliyor, can kaybı arttı!
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
Tandıra düşen Ayşegül, annesinin ardından yaşam mücadelesini kaybetti
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
7 kişinin ahırdan güçlükle çıkardığı 2 tonluk boğa 60 bin liraya satıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emre Kınay Fatma Girik Yasmin Erbil Kerimcan Durmaz
Spor Ali Koç Tamer Tuna Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Türk Karar Kadın Beşiktaş
Şu an buradasınız: Kültür yatırımlarının niteliklerine yönelik düzenleme Resmi Gazete'de - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.6.2020 13:08:07. #1.15#
title