Kültür ve turizmde güç birliği
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Kültür ve turizmde güç birliği

Kültür ve turizmde güç birliği Ulaşımdan çevreye, spordan kentsel dönüşüme kadar her alanda Ankara'nın desteğini almaya başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültür ve turizm alanında da Bakanlık imkanlarının Bursa'ya aktarılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile güç birliği yapıyor.

12.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:02

Kültür ve turizmde güç birliği

BURSA - Ulaşımdan çevreye, spordan kentsel dönüşüme kadar her alanda Ankara'nın desteğini almaya başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültür ve turizm alanında da Bakanlık imkanlarının Bursa'ya aktarılması için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile güç birliği yapıyor.

Tarihi ve kültürel miras çalışmaları kapsamında yapılan restorasyonlarla Bursa'yı adeta açık hava müzesine dönüştüren, farklı etkinliklerle kentin kültür sanat yelpazesini sürekli genişleten Bursa Büyükşehir Belediyesi, kültür turizm alanında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile güç birliği yapıyor. Özellikle bu dönem ulaşımdan çevreye, spordan kentsel dönüşüme kadar farklı alanlarda Ankara'dan önemli destekler almayı başaran Bursa Büyükşehir Belediyesi, bu güç birliği ile kültür ve turizm alanında da Bakanlık kaynaklarından yararlanmayı hedefliyor. Bu hedef doğrultusunda ilk önemli adım Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer'in de hazır bulunduğu geniş katılımlı toplantıda atıldı. İki kurumun da ilgili birim amirlerinin katıldığı toplantıda Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından bugüne kadar yapılan kültür turizm projeleri ele alınırken, bundan sonra işbirliği içinde yapılması düşünülen organizasyonlar değerlendirildi.

Kültür ve turizm alanında kentin geleceğini yakından ilgilendiren toplantıyı değerlendiren Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa'nın sahibi olduğu tarihsel ve kültürel değerlerle çok özellikle bir kent olduğunun altını çizdi. Bu değerlerin Bursa için bir zenginliğe dönüşmesi noktasında bugüne kadar önemli çalışmalar yaptıklarını ifade eden Başkan Aktaş, "Göreve yeni başlayan Bursa İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Kamil Özer'in çok tecrübeli olması sebebiyle özellikle bir işbirliği içerisinde önemli işlere imza atacağımızı düşünüyoruz. Belli konu başlıklarında işbirliğimiz olacak. Öncelikle bizim İznik'te devam kazı çalışmalarımız vardı. Bu kazılarla ilgili protokol süresi doldu. Tabii hem bu kazıların devam etmesi, aynı şekilde Aktopraklık Akeopark'ın da bu manada değerlendirmesi noktasında bir işbirliği içerisinde hareket edeceğiz" dedi.

Bursa'da hem Bakanlığa hem de Büyükşehir Belediyesi'ne ait kütüphaneler olduğunu ifade eden Başkan Aktaş, "İstiyoruz ki bu kütüphaneler kayıtlar anlamında kullanıcıların istifadesine açılsın. Kütüphanelerimizi tüm üyelere açmış olalım. Aynı şekilde Merinos'ta bir Gençlik ve Çocuk Kütüphanesi oluşturacağız. Bu manada Bakanlığımızın destekleri ile bu organizasyonu yapacağız. Bizim 11 tane kütüphanemiz ve 25 bin üyemiz var. İstiyoruz ki karşılıklı kütüphanelerdeki paylaşımlar söz konusu olsun. Bununla ilgili ortak bir platform oluşturup süreçleri işbirliği içerisinde takip edeceğiz. Yine planladığımız Bursalı ünlülerle kısa film festivali için Bakanlığa gerekli yazılarımızı yazdık. Bununla alakalı destek sürecini beraberce takip edeceğiz. Ele aldığımız bir diğer konu da Yeşil'deki İslam eserleri müzesi. Onun deposunda yer alan eski eserlerimiz var. Hepsi birer hazine. Bunların halkın izlenimine sunulması noktasında, El Yazmaları Müzesi'nde bizim tarafımızdan sergilenmesi ile alakalı karşılıklı işbirliği oluşturacağız. Yine en önemlisi de turizmle alakalı özellikle tanıtım ayağında daha neler yapabiliriz konusunu değerlendirdik. İşbirliği içerisinde inşallah Bursa'mızın tarihi ve kültürel mirasının daha ileriye taşınması, korunması ve geliştirilmesi noktasında güzel şeyler yapacağımıza yürekten inanıyorum" diye konuştu.

Kültür ve turizmde güç birliği

Kaynak: İHA

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