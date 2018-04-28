Kültür ve Turizm Koruma Bölgelerine Yönelik Desteklere Düzenleme

Bir veya birden fazla yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek asgari 7 bin 500 yatak kapasitesine sahip turizm yatırımlarına faiz ve vergi desteği sağlanacak.

Bakanlar Kurulunun, Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, kültür ve turizm koruma ve gelişim bölgelerinde bir veya birden fazla yatırımcı tarafından gerçekleştirilecek asgari 7 bin 500 yatak kapasitesini haiz turizm yatırımları için bankalardan kullanılacak en az bir yıl vadeli yatırım kredilerinin teşvik belgesinde kayıtlı sabit yatırım tutarının yüzde 80'ine kadar olan kısmı için ödenecek faiz veya kar payı için bütçe kaynaklarından destek sağlanacak.

Faiz desteği tutarı, gerçekleşen sabit yatırım tutarının yüzde 20'sini geçemeyecek.

Vergi indirimi ve KDV iadesi destekleri

Yatırımcı tarafından talep edilmesi halinde, azami destek tutarı ve süresi aynı kalmak üzere, sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasına yatırım tamamlama vizesi şartı aranmaksızın yatırım dönemi içinde başlanabilecek.

Sabit yatırım tutarı 100 milyon lira ve üzerindeki teşvik belgeli yatırımlar kapsamında yapılacak bina inşaat harcamaları KDV iadesinden yararlandırılabilecek.

Müstakil olarak belgelendirilmiş kongre ve sergi merkezi, golf ve sağlıklı yaşam tesisleri ile günübirlik tesisler de desteklerden yararlanabilecek.

Yatırımda yüzde 10 şartı

Yatırıma başlanıldığının kabul edilebilmesi için bir yıl içinde teşvik belgesinin ilk düzenlendiği tarihteki sabit yatırım tutarının en az yüzde 10'u oranında ya da asgari 5 milyon lira harcama yapılması gerekecek.

Ekonomi Bakanlığına yapılacak teşvik belgesi ve tamamlama vizesi müracaatları asgari 7 bin 500 yatak kapasitesine ulaşılmasını müteakip topluca değerlendirilecek.

Yatırımların bitiş tarihi 31 Aralık 2022 olarak belirlenirken, mücbir sebep veya olağanüstü haller dışında süre uzatımı yapılmayacak.

Belirlenen şartların sağlanmaması durumunda düzenleme kapsamında fazladan verilen destekler ilgili kanun hükümleri çerçevesinde geri alınacak.