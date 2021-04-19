Kültür ve Turizm İl Müdürü Soytürk'ten fotoğraf sanatçılarına teşekkür belgesi
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Kültür ve Turizm İl Müdürü Soytürk'ten fotoğraf sanatçılarına teşekkür belgesi

Kültür ve Turizm İl Müdürü Soytürk'ten fotoğraf sanatçılarına teşekkür belgesi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Turizm Haftası kapsamında kentin tanıtımına katkı sağlayanlara teşekkür belgesi verdi.

Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Turizm Haftası kapsamında kentin tanıtımına katkı sağlayanlara teşekkür belgesi verdi.

Soytürk, profesyonel fotoğrafçılar Ali Çıtak, Caner Başer ve Elif Kürleyen'i kentin tanıtımına yaptıkları katkıdan dolayı tebrik etti.

Eserleriyle Edirne'nin tanınmasına katkı sağladıkları için teşekkür eden Soytürk, Çıtak, Başer ve Kürleyen'e teşekkür belgesi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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