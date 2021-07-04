Kültür ve Turizm Eski Bakanı Kurtulmuş, Gölhisar İlçesinde Düzenlenen Açılışlara Katıldı

Geçmiş Hükümetlerde Başbakan Yardımcısı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan, AK Parti Genel Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sayın Numan Kurtulmuş programı kapsamında bir dizi açılış törenleri ve toplantılara katılmak üzere Burdur'a ziyaret gerçekleştirdi.

Geçmiş Hükümetlerde Başbakan Yardımcısı ve Kültür ve Turizm Bakanı olarak görev yapan, AK Parti Genel Başkan Vekili İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Sayın Numan Kurtulmuş programı kapsamında bir dizi açılış törenleri ve toplantılara katılmak üzere Burdur'a ziyaret gerçekleştirdi.

Burdur programına Cumartesi gününü kapsayan bölümünde Gölhisar İlçesine ziyaret gerçekleştiren Sayın Kurtulmus, İlçede düzenlenen açılış törenlerine katıldı, Gölhisar Belediyesini ziyaret etti.

Burdur Valisi Sayın Ali Arslantaş'ın eşlik ettiği Sayın Kurtulmuş, yapımı tamamlanan Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait Himmet Dede Camii, hayırsever Mustafa Eravcı tarafından yapılan 112 Acil Sağlık İstasyonu, Salih Özkan Kız Kur'an Kursu ve Gölhisar Belediyesinin vizyon proje olarak verçekleştirdiği Park Orman Millet Bahçesinin açılışlarını yaptı.

Öğle namazını açılışını gerçekleştirdiği Himmet Dede Camiinde kılan Kurtulmuş, buradan Mustafa Eravcı Acil Sağlık İstasyonuna geçti. İl Sağlık Müdürü Sırrı Şenbayram ve 112 ASİ personelinin hazır bulunduğu ziyarette, Sayın Kurtulmuş istasyon hakkında bilgi aldı, hayırsever Mustafa Eravcı'ya yapımını üstlendiği hizmet binası için teşekkür etti.

Programının devamında Salih Özkan Kız Kur'an Kursu'na geçen Sayın Kurtulmuş, eşi hanımefendi Prof. Dr. Sevgi Kurtulmuş ve beraberlerinde yer alan protkolle birlikte Kur'an Kursunda öğrenim gören Kız öğrencilerle bir araya geldiler. Kur'an Kursu binası ve verilen egitim hakkında hocalardan bilgi alan Sayın Kurtulmuş, öğrencilerle bol bol sohbet ederek, başarılar diledi.

Pogramına Gölhisar Belediyesinin vizyon proje olarak nitelendirdiği Park Orman Millet Bahçesi'nde düzenlenen toplu açılış töreni ile devam eden Kurtulmuş, burada Gölhisarlılara hitao etti.

Düzenlenen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başladı. Mehteran gösterisi ile devam eden program, Belediye Başkanı İbrahim Sertbaş, Ak Parti İl Başkanı Volkan Mengi, Burdur Milletvekilleri Yasin Uğur, Bayram Özçelik, Vali Arslantaş, Sayın Kurtulmuş konuşma yaptılar. Konusmaların ardından hayırseverler ve katkı ve destekte bulunanlara plakwt takdiminde bulunuldu.

Sayın Kurtulmuş, kurdele kesiminin ardından Millet Bahçesini gezerek, alanda incelemede bulundu.

Törenin ardından Gölhisar Belediyesine ziyarette bulundu.

Sayın Kurtulmuş açılış töreninde yaptığı konuşmada;

"Büyük bir milletin evlatlarıyız. Sıradan bir millet değiliz. Bu anlamda biz bu kadar büyük birikime, kültüre, geçmişe, medeniyete sahip olan bir ülke olarak en önemli özelliğimizin yüksek hedeflerimiz olması gerektiğini biliyoruz. "

Yüksek hedeflere ulaşmak için millete hizmet için yolumuza emin adımlarla devam edeceğiz. Gençlerin de büyük hedefleri olması gerektiğini ve bu hedeflere sahip çıkacaklarına inanıyoruz. Güçlü bireyler üzerinden güçlü toplumu inşa ederek, adımlar atmaya devam edeceğiz.

"Millet olarak iki büyük hedeften asla sapmayacağız. Bunlardan birisi, yeniden güçlü büyük Türkiye'yi kurma idealidir. Türkiye sıradan bir ülke olamaz. 'Türkiye'nin şurada burada, Libya'da ne işi var? ' diyorlar. Bir asır evvel oralar Türkiye'nin sınırındaydı. Yemen bizim ecdadımızın kontrolünde olan bir yerdi. Balkan coğrafyasının tamamına yakını bizimdi. Bugün paramparça hale getirilmiş olan Irak'ı, Suriye'si, vesairesi buralardaki her yer bizim ecdadımızın adımlarının geçtiği yerlerdi. Türkiye güçlü ve büyük olmak zorundaki tüm bu coğrafyadaki insanlar da rahat etsin.

Türkiye, savunma sanayisinde dünyanın sayılı ülkelerinden biri haline geldi. İHA'lar, SİHA'larla dünya savaş tarihini değiştiren önemli adımlar atıldı.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de, Karadeniz'de petrol, doğal gaz aradığını ve bunları çıkarmaya başladı. Ülkemiz Doğu Akdeniz'in haklarını, hukukunu da korumaktadır.

Türkiye'nin, salgın sürecinde dahi Karabağ'ın, Ermenistan işgalinden kurtarılması için tüm gücüyle mücadele ederek Azerbaycan'a destek olmuş, böylece tarihi bir zaferin imzası atılmıştır. Türkiye salgın sürecinde Kuzey Kıbrıs'taki kapalı Maraş bölgesini açarak, Kuzey Kıbrıs halkımızın hakkını, hukukunu, egemenliğini dünyaya ilan eden bir ülke konumundadır.

Güçlü, büyük Türkiye lafla değil, hedeflerle olur. Dolayısıyla biz kimsenin bizim bu yürüyüşümüze sağdan soldan söz söylemesine inanın ki kulak açıp onların ne dediğine bakmıyoruz. Türkiye için söyleyecek doğru bir sözü olan herkesi dinlemeye hazırız ama yalanla, dolanla, iftirayla bu yürüyüşün önünü kesmek için çelme takmakla vakit geçirenlerle uğraşacak vaktimiz yoktur.

Kim benim Türkiye'min ileriye gitmesi için 'Bir cümle lafım var. ' derse bunu diyen herkesi dinleriz ancak kim Türkiye'nin önünü kesmeye çalışırsa onlara da itibar etmez, biz kendi yolumuzda yürürüz. Çünkü atacak çok adımlarımız var.

Allah'a çok şükür yıllardır söylediğimiz bir diğer şey de devlet ve millet kaynaşmasıydı. Bugün devletle millet hep beraber. Devlete hizmet etmek, millete hizmet etmektir. Çünkü biz inanıyoruz ki halkın duasını, Hakkın rızasını kazanmayan ziyandadır, zarardadır. Onun için yeniden büyük güçlü Türkiye için yolumuza devam edeceğiz. Gönüllerde yer ettiğiniz zaman insanlar sizi seviyor ve sizinle birlikte oluyor. Çok şükür gönülleri kazanmayı başardığımız için bugünlere geldik. Şimdi gönüllerden düşmemeye çalışacağız. Çünkü gönüllerden düşmemek gönülleri kazanmaktan daha zor bir iştir. Emek ister çok gayret ister.

Dünyanın her yerinde zulme uğrayanlara kalkan olan, zulmü önlemeye çalışan bir Ülkeyiz. Dünyanın her yerindeki mazlumların yanındayız.

"Filistin'de bu kadar çok zulüm ortaya çıkarken avazı çıktığı kadar bağıran tek Türkiye'dir. Her uluslararası platformda 'dünya beşten büyüktür' diyerek adil bir dünya sisteminin kurulmasını talep eden Türkiye'dir. Türkiye'nin insanlarıdır. Bu iki hedefi asla unutmayacağız.

Huzurumuzu asla kaçırmayacağız. Bulduğumuz, gördüğümüz eksiklikleri söyleyerek hep beraber daha güçlü bir Türkiye için mücadele edeceğiz. " diye konuştu.

Kaynak: Habermetre