Kültür ve Turizm Bakanlığının resmi turizm istatistiklerine TÜİK'ten kalite belgesi

18.02.2020 16:46 | Son Güncelleme: 18.02.2020 16:46

Türkiye İstatistik Kurumunca (TÜİK), Kültür ve Turizm Bakanlığının "sınır", "bakanlık belgeli konaklama" ve "belediye belgeli konaklama" istatistiklerine "kalite belgesi" verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Çolpan İlhan Toplantı Salonu'nda, Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ve TÜİK Başkanı Yinal Yağan'ın katılımıyla belge takdimi dolayısıyla tören düzenlendi.

Bakan Yardımcısı Alpaslan, törende yaptığı konuşmada, istatistiklerin daha sağlam ve öngörülebilir plan ve projeksiyonların yapılmasına katkı sağladığını ve önem taşıdığını belirtti.

TÜİK'in en son açıkladığı verilerin, Kültür ve Turizm Bakanlığının 2023 hedeflerine doğru sağlam adımlarla ilerlediğini, 2019 hedeflerini isabetli bir şekilde yakaladığını ortaya koyduğunu aktaran Alpaslan, "Geçen yıl 51,8 milyon turisti ülkemizde ağırladık, 34 milyar doların üzerinde gelir elde ettik. Bunlar bizi cesaretlendirici, güzel açıklamalar." diye konuştu.

Alpaslan, başarılı çalışmalarından dolayı TÜİK Başkanı Yağan'a tebriklerini sundu, bundan sonra ülke ve millet için güzel çalışmalarda bir araya gelme temennisinde bulundu.

TÜİK Başkanı Yağan da resmi istatistikler kapsamında tüm kamu kurumlarıyla ortak çalışmalar yürüttüklerine işaret ederek, uluslararası kriterlerdeki kaliteli istatistiklerden dolayı Kültür ve Turizm Bakanlığına 3 ayrı kalite belgesi vereceklerini bildirdi.

Yağan, Bakanlık ile bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ortak çalışmalar yürütme arzusu içinde bulunduklarını vurgulayarak, belgelerin hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından TÜİK Başkanı Yağan kalite belgelerini Bakan Yardımcısı Alpaslan, Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur Aldemir Doğan ve Genel Müdür Yardımcısı Zehra Gamgam'a sundu.

- Sistem kurma çalışmaları TÜRKSAT ile yürütüldü

Resmi istatistiklere kalite belgesi, kaynakların yeterliliği, istatistiksel gizlilik, tarafsızlık ve nesnellik, güvenilir metodoloji, uygun istatistiksel işlemler, kullanıcı odaklılık, doğruluk ve güvenilirlik, zamanlılık, tutarlılık ve karşılaştırılabilirlik, erişilebilirlik ve açıklık kriterlerine sahip olmaları durumunda veriliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sorumlu olduğu resmi turizm istatistikleri kapsamında, TÜİK tarafından "sınır", "bakanlık belgeli konaklama istatistikleri" ve "belediye belgeli konaklama istatistikleri" ile kalite belgesi almaya hak kazandı.

Turizm istatistik sistemi kurma çalışmalarını TÜRKSAT ile gerçekleştiren Bakanlık, sistemi geliştirme faaliyetlerini de birlikte yürütüyor.

Kaynak: AA