Kültür ve Turizm Bakanlığının fikir ve sanat eserleriyle ilgili yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı
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Kültür ve Turizm Bakanlığının fikir ve sanat eserleriyle ilgili yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının fikir ve sanat eserleriyle ilgili yönetmeliklerinde değişiklik yapıldı
Anadolu Ajansı / Esin Işık - Haberler | Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığının fikir ve sanat eserleriyle ilgili yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının fikir ve sanat eserleriyle ilgili yönetmeliklerinde değişikliğe gidildi.

"Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile "Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, fikri mülkiyet haklarının korunması ve etkin bir şekilde takibinin sağlanması için süreli yayınlar basan yerler dışında dolum tesisleri, matbaalar, fikir ve sanat eserlerini çoğaltan, boş taşıyıcı materyalleri üreten ve güzel sanat eserlerini müzayede, mezat veya açık artırmayla satan yerler ile film ve fonogram yapımcıları, yayınevleri de ücreti mukabili sertifika alacak.

Sertifika yükümlülüğüne tabi olan yerler, denetimler esnasında sertifikalarını ibraz edecek. Üretimi ve çoğaltımı yapılan süreli olmayan yayınlar ile taşıyıcı materyaller üzerinde sertifika numarası bulundurulacak.

Sertifika alan yerler, fuar, festival veya kültürel nitelikteki yerlerde kitap, fikir ve sanat eserlerini, etkinliği düzenleyen firma veya kuruluştan aldığı belgeyi il kültür ve turizm müdürlüğüne ibraz ederek, satış yapabilecek

Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmeliğe göre, geçici ve sürekli yapımcı belgeleri geçerlilik sürelerinin bitiminde yenilenmeyecek.

Geçici ve sürekli yapımcı belgeleri, üzerlerinde belirtilen süre boyunca geçerli olacak. Bu süre içerisinde yapımcı kodu, yapımcı sertifika numarası olarak kabul edilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Esin Işık

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