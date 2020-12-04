Kültür ve Turizm Bakanlığından sanatçılara destek
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Kültür ve Turizm Bakanlığından sanatçılara destek

04.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 04.12.2020 14:40
Kültür ve Turizm Bakanlığından sanatçılara destek

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik ve meslek birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, "Pandemi döneminde geliri olmayan ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, yorumcu ve eser sahiplerine destek olacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, müzik ve meslek birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldiği toplantıda, "Pandemi döneminde geliri olmayan ve temel ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, yorumcu ve eser sahiplerine destek olacağız" dedi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy Beyoğlu Gümüşsuyu'nda bulunan bir otelde müzik ve meslek birliklerinin temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Bakan Ersoy, pandemi döneminde maddi kayıp yaşayan sanatçılara bakanlık olarak destek olunacağını belirtti. Ersoy, "Ankara'da müzik adına çok önemli bir konser salonu oldu. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestra binasını sanatçılarımızla, müzik emekçilerimizle ve iyi bir katılımla açtık. Tüm başta Ankaralılar olmak üzere tüm müzik camiasına hayırlı olmasını diliyorum. Biliyorsunuz geçen hafta bir açıklama yapmıştık. Pandemi döneminde müzisyenler ve sanatçılara yardımla ilgili bir proje üzerine çalıştığımızı söylemiştik. Bugün bu amaçla bu toplantıyı yaptık ve çerçevelerini hemen hemen netleştirdik. Yaptığımız görüşmeye istinaden pandemi döneminde geliri olmayan ve ihtiyaçlarını karşılayamayan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerini kapsayan bir proje olmasını planladık" dedi.

"YORUMCU VE ESER SAHİPLERİNE ÖDEMELERİNİ YAPMAYA BAŞLAYACAĞIZ"

Bakan Ersoy, "11 Aralık'ta Bakanlığımıza bağlı Yunus Emre Enstitüsü web sitesinde proje adına başvuru yapan birlik, dernek ve sendika isimlerini ilan edeceğiz. 23 Aralık'a kadar başvuruların bu ilan ettiğimiz birimlerde toplanmasını istiyoruz ve bu toplanan projeler 30 Aralık'a kadar bakanlığımıza iletilecek ve Ocak ayı itibarıyla da projede yer alan müzisyen, müzik emekçileri, yorumcu ve eser sahiplerine ödemelerini yapmaya başlayacağız. İlk etapta düşündüğümüz proje bedeli 20-30 milyon lira civarında diye düşündük. Biz şimdi bugünden itibaren 11 Aralık'a kadar hızlı bir şekilde bütün bu projenin detaylarını, başvuru şekillerini, proje şekillerini hepsini netleştirip Yunus Emre sitemizde açıklayarak ihtiyaç duyan, projeye katılmak isteyen sanatçılarımızı buradan takip etmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

(Doğan Can Cesur - Ömer Faruk Yıldız/İHA)

Kültür ve Turizm Bakanlığından sanatçılara destek
Kültür ve Turizm Bakanlığından sanatçılara destek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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