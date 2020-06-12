Kültür ve Turizm Bakanlığından Cennet-Cehennem Ören Yeri'ne yapılan asansör açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığından Cennet-Cehennem Ören Yeri'ne yapılan asansör açıklaması Açıklaması

Mersin Silifke'deki Cennet-Cehennem Ören Yeri'ne yapılan asansör ve seyir terası nedeniyle ören yerinin zarar görmesi ve doğal yapısının bozulmasının söz konusu olmadığı, gerçekleştirilen uygulamanın teknik hususlar dikkate alınarak, bölge kurullarınca onaylanmış şeffaf bir proje olarak...

Kültür ve Turizm Bakanlığından Cennet-Cehennem Ören Yeri'ne yapılan asansör açıklaması Açıklaması
12.06.2020 11:21 | Son Güncelleme: 12.06.2020 11:21

Mersin Silifke'deki Cennet-Cehennem Ören Yeri'ne yapılan asansör ve seyir terası nedeniyle ören yerinin zarar görmesi ve doğal yapısının bozulmasının söz konusu olmadığı, gerçekleştirilen uygulamanın teknik hususlar dikkate alınarak, bölge kurullarınca onaylanmış şeffaf bir proje olarak hayata geçirildiği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan açıklamada, ziyaretçilerin talepleri ve özellikle yaşlılar ile engellilerin yoğun istekleri neticesinde gerekli projelendirme çalışmalarıyla herkesin ulaşımını rahatlıkla sağlayabilmesi için Cennet-Cehennem Ören Yeri'ne seyir terası ve asansör yapıldığı aktarıldı.

Seyir terası ve asansör de dahil olmak üzere buradaki tüm yapıların projelerinin Adana Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu ile Adana Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunca onaylandığı belirtilen açıklamada, bu kurulların, farklı bilimsel disiplinlerde uzmanlaşmış üyeleriyle her projeyi en ince detayına kadar incelediği vurgulandı.

Defalarca revize çalışması isteyen bu kurulların ören yerlerine zarar verecek ihtiyaç dışı hiçbir çalışmaya izin vermediğinin altı çizilen açıklamada, uygulanan projenin fizibilite çalışması esnasında hem ülkede hem de dünyada yapılmış benzer asansör uygulamalarının titizlikle incelendiği anlatıldı.

"452 merdivenin kaldırıldığı iddiası asılsız"

Cennet Obruğu'na 452 antik merdiven kullanılarak ulaşıldığı bilgisine yer verilen açıklamada, "Alandan çıkış da hesaba katıldığında özellikle yaşlı, engelli ve hamile ziyaretçiler için bu tarihi güzelliğin görülmesi imkansız hale gelmektedir. Ayrıca acil durumlarda mağaranın aşağı kısımlarında kalan ziyaretçilere sağlık ekiplerince gerekli müdahale de zamanında yapılamamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

Cennet Obruğu içerisinde yer alan 452 merdivenin kaldırıldığı iddiasının asılsız olduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Buradaki 452 antik basamağın restorasyonu yapılmış, ziyaretçilerin konfor ve güvenliği için merdiven kenarına korkuluklar ile yer yer dinlenme alanları oluşturulmuştur.

Mağaranın iç kısımlarında, nemin yoğun olduğu bölgelerde ziyaretçilerin kaymasını engellemek için taş basamakların üstü güvenlik filesi ile kaplanmıştır. Bu yapılan imalatlar neticesinde gelen ziyaretçilerden isteyenler antik merdiven basamaklarını kullanarak güvenli bir şekilde Cennet Obruğu'na inip çıkabileceklerdir."

Söz konusu proje kapsamında asansör ile birlikte cam seyir terası, Zeus Tapınağı, Meryem Ana Kilisesi ile antik merdivenlerinin restorasyonu ve yaşam alanlarının yeniden yapılması işinin bulunduğu da bildirilen açıklamada şu bilgiler aktarıldı:

"Uygulanan proje ile Cennet-Cehennem Ören Yeri'nin zarar görmesi, doğal yapısının bozulması söz konusu değildir. Burada gerçekleştirilen uygulama teknik hususlar dikkate alınarak, bölge kurullarınca onaylanmış, şeffaf bir proje olarak hayata geçirilmiştir."

Kaynak: AA

Manşet

Haberler

Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile Haber
Bahçeli, CHP'li Özgür Özel'e yumruk atan ismi odasına çağırıp uyardı: Özür dile
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı Haber
Ankara'da şiddetli gök gürültüsü vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz! Haber
Bir dönem adı Acun Ilıcalı ile anılan Itır Esen'den dudak dudağa poz!
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var Haber
Batman'da vatandaşlar yeni normale alışamadı! Vaka sayısında büyük artış var
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı Haber
Sürücüsünün polise çarpıp kaçtığı otomobilden 16 kilo esrar çıktı
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü! Haber
Babasının katilini 15 yıl sonra aynı yerde öldürdü!
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Türkiye, İran hariç tüm komşularına sınır kapılarını açtı
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Buket Aydın, spor yaptığı anları paylaştı: Karantinada kilo almayan sinsidir
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
12 yaşındaki Berat, freni boşalan aracın altında kalarak can verdi
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Maçka Parkı'nda sağlık çalışanının boğazını kesen saldırgan suç makinesi çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Kızılırmak'ta boğulan 3 çocuğun Sivas'a gelen mevsimlik işçilerin evlatları olduğu ortaya çıktı
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tepki gösterdiği kadına şiddet olayı şüphelisine 5 ayrı suçtan 22,5 yıl istendi
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
Mayısta İşsizlik Sigortası Fonu'ndan 5 milyondan fazla kişiye ödeme yapıldı
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
ABD'de koronavirüs testi ücretsiz ama tedavi masrafları en az 30 bin dolar tutuyor
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
İstanbul'da kaçak ürün satarak devleti vergi kaybına uğratanlara yönelik operasyon
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Erdoğan, istihbaratın hazırladığı dosyayı Trump ile paylaştı! ABD'deki protestoların altından FETÖ çıktı
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
Vatandaşa soruldu: Koronavirüs salgınını hangi ülkede geçirmek isterdiniz?
'Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı' diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
"Tarkan'ın kuzeni olduğum için başıma gelmeyen kalmadı" diyen şarkıcı Cenk Tevetoğlu soyadını değiştirdi
ABD Genelkurmay Başkanı Milley 'kamuflajlı poz' konusunda geri adım attı
ABD Genelkurmay Başkanı Milley "kamuflajlı poz" konusunda geri adım attı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Erdoğan'ın uyarısı işe yaradı! Yunanistan küstah açıklamalarına son verip geri adım attı
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Cezaevinden izinli çıkan vatandaş, kadın ticareti yüzünden anlaşmazlık yaşadığı kadını öldürdü
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı
Tatil sezonunu açan Nilperi Şahinkaya, havuz pozuyla büyük beğeni topladı
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Meteoroloji, ülke genelini sağanak yağışa karşı uyardı
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Özgür Özel Halife Hafter Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sibel Can Acun Ilıcalı Demet Akalın Şahan Gökbakar
Spor Semih Özsoy Lionel Messi Rıza Çalımbay Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Türk Ankara İstifa Galatasaray
Şu an buradasınız: Kültür ve Turizm Bakanlığından Cennet-Cehennem Ören Yeri'ne yapılan asansör açıklaması Açıklaması - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 11:26:07. #1.14#
title