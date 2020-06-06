Kültür ve Turizm Bakanlığından acentelerin 2020 aidat ödemelerine ilişkin açıklama Açıklaması
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Kültür ve Turizm Bakanlığından acentelerin 2020 aidat ödemelerine ilişkin açıklama Açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 17 Nisan 2020'den önce aidatlarını ödeyen seyahat acentelerine ödedikleri aidat tutarının, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğince (TÜRSAB) iade edilmesi gerektiğini bildirdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığından acentelerin 2020 aidat ödemelerine ilişkin açıklama Açıklaması
06.06.2020 23:41 | Son Güncelleme: 06.06.2020 23:41

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 17 Nisan 2020'den önce aidatlarını ödeyen seyahat acentelerine ödedikleri aidat tutarının, Türkiye Seyahat Acentaları Birliğince (TÜRSAB) iade edilmesi gerektiğini bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle gelir kaybına uğrayan işletmeler ile salgının vatandaşlar üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması amacıyla yapılan düzenlemeleri içeren 7244 sayılı Kanun'un 17 Nisan tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği hatırlatıldı.

Kanunun birinci maddesinin ilgili bendinde "14 Eylül 1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nun 35. maddesinde düzenlenen yıllık aidat 2020 yılında alınmaz." şeklinde ifade bulunduğu anımsatılırken anılan hüküm gereği seyahat acentelerinin 2020 için aidat ödeme yükümlülüğü bulunmadığı vurgulandı.

Bu kapsamda, aidatlarını ödememiş seyahat acenteleri ile 7244 sayılı Kanun'un yürürlüğe girdiği 17 Nisan tarihinden önce aidatlarını ödeyen acenteler arasında, Anayasa'nın 10. maddesinde düzenlenmiş olan eşitlik ilkesine aykırı uygulamalara sebebiyet verilmeksizin 17 Nisan 2020'den önce aidatlarını ödeyen seyahat acentelerine, ödedikleri aidat tutarının TÜRSAB tarafından iade edilmesi gerektiği kaydedildi.

Kaynak: AA

Manşet

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