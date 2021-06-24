Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması" düzenlenecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması" düzenlenecek

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 'Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması' düzenlenecek
Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz - Haberler | Kültür Sanat

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Yunus Emre eserlerinin bestelenmesini teşvik ederek bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla "Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması" düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Yunus Emre eserlerinin bestelenmesini teşvik ederek bu alanda farkındalık oluşturmak amacıyla "Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması" düzenlenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamada, bu yılın "Yunus Emre ve Türkçe Yılı" olarak kutlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, şiirlerinde, insan ve doğa sevgisi, hoşgörü, kardeşlik ve barış kavramlarını en duru Türkçe ile işleyen ve bu şiirlerle din, dil ve ırk ayrımı gözetmeksizin, tüm insanlığa seslenen büyük mutasavvıf Yunus Emre'nin anılması ve layığıyla anlaşılmasına katkıda bulunmak, Yunus Emre'nin asırlar ötesinden bugüne ulaştırdığı değerler ve ilgili kavramların yarışma vesilesiyle yeniden gündeme getirilmesine olanak sağlamak amacıyla "Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması" düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.

Müzik kültürü açısından her tarz, tür ve biçimde yeni ve nitelikli eserler kazandırmanın hedeflendiği yarışmayla, Yunus Emre eserlerinin bestelenmesini teşvik ederek bu alanda farkındalık oluşturmanın amaçlandığı anlatılan açıklamada, eser kabulünün, 30 Eylül'e kadar yapılacağı yarışmaya ilişkin katılım şartları ve genel bilgilere, Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünün "www.guzelsanatlar.gov.tr" adresinden ulaşılabileceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Meral Akşener Vladimir Putin Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emel Sayın Seda Sayan Hande Erçel Selçuk Tekay
Spor Burak Yılmaz Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kültür ve Turizm Bakanlığınca, "Yunus Emre Şiirleri Beste Yarışması" düzenlenecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 24.6.2021 21:14:40. #1.16#

title