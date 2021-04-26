Kültür ve Turizm Bakanlığınca "Telif Hakları Paneli" düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla "Telif Hakları Paneli" gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından, 26 Nisan Dünya Fikri Mülkiyet Günü dolayısıyla "Telif Hakları Paneli" gerçekleştirildi.

Çevrim içi düzenlenen panelin moderatörü Telif Hakları Genel Müdürü Ziya Taşkent, yaptığı konuşmada, teknolojinin hiç olmadığı kadar hayatın içinde yer aldığını ve artık tercih değil zorunluluk haline geldiğini söyledi.

Müziğin, taş plaklardan günümüzde indirilebilen mobil özellikli dijital bir hale geldiğini belirten Taşkent, "Bunlar müziğe erişimi kolaylaştıran, hızlandıran şeyler. İnternet dijitale taşınan müziğin yayılımını ve gelişimini çok güçlendirdi. Bugün bir yandan dijital ortamdaki bütün müzik kullanımının izlenebiliyor olması avantajken öte yandan özellikle sosyal medyada bireysel hesaplardan çok fazla kontrolsüz kullanım da söz konusu. 'Ticari bir menfaat elde etmiyorum ki' yanılgısıyla, aslında herhangi izni alınmamış, bedeli ödenmemiş bir müzik kullanımı var." diye konuştu.

Genel Müdürlüğün görev ve sorumlulukları arasında, telif hukukuna ilişkin bilginin üretilmesinin ve yayılmasının da bulunduğunu, buna dair eğitim faaliyetlerin gerçekleştirildiğini dile getiren Taşkent, panel süresince sunulan rapor, anket ve araştırma sonuçlarına, kurumun web sitesinden ulaşılabileceğini vurguladı.

"Eseri dinleme ve kullanma karşılığında bedel ödeme zorunluluğunu kabul etmeliyiz"

Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği (MSG) Yönetim Kurulu Başkanı Candan Erçetin ise panelde "Müzik Eseri Haklarının Korunması ve Eseri Pazarlama Yöntemlerinin Gelişimi" konusuna değindi.

Bir kişi bir eseri kullandığında, eser sahibinin adını anmak zorunda olduğunu vurgulayan Erçetin, bu tür durumlarda eser sahiplerinin bu işin peşine düşmesi, yeniden yorumlayanların da bu durumu ihlal etmemesi gerektiğini aktardı.

Bu tür eylemlerden doğan maddi ve manevi hakların bilinmesi gerektiğinin altını çizen Erçetin, şunları kaydetti:

"Bir eseri ne niyetle olursa olsun izin almadan kullanamayacağımızı, kullanırsak eser sahibi ya da haklarını devrettiği kurum, kuruluş, meslek birlikleri tarafından yayınımızın durdurulabileceğini bilmek zorundayız. Türkiye'de eğitimli kesimden başlayarak bilinçlenmemiz gereken en önemli konu, müzik eserinin de bir ürün olduğu ve bu ürünün bu işe yatırım yapmış bir sahibinin olduğunun algılanması. Nasıl bir mal karşılığında para ödemeyi haklı görüyorsak, bir müzik eserini dinleme ve kullanma karşılığında da bedel ödeme zorunluluğumuz olduğunu kabul etmemiz şart."

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Belgin Aslan da panelin ikinci oturumunda, "Grafiklerle Türkiye Kültür Ekonomisi" konulu sunum yaptı.

Telif Hakları Genel Müdürlüğü Meslek Birlikleri Koordinatörü Ahmet Yener Koçak ise toplumda telif hakları konusunda genel bilgi düzeyi ve tutumlar hakkında bilgi edinilmesi amacıyla yapılan anket çalışmasına ilişkin bilgi verdi.

Başkent Üniversitesi Yaratıcı Kültür Endüstrileri Araştırma ve Uygulama Merkezi (YAKEM) Danışma Kurulundan Dr. Erman Demir de "Yaratıcı Kültür Endüstrilerinde Girişimcilik Ekosistemi" başlıklı sunumu gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe