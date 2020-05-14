Kültür ve Turizm Bakanlığına müfettiş alımı için başvurular başladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığına müfettiş alımı için başvurular başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığına müfettiş alımı için başvurular başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına müfettiş alımı için başvurular başladı
14.05.2020 10:52 | Son Güncelleme: 14.05.2020 10:52

Kültür ve Turizm Bakanlığına müfettiş alımı için başvurular başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 26 Mart 2020 itibarıyla genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerine, mesleğe özel yarışma sınavıyla giren ve belirli bir yetiştirme programı sonrasında yeterlilik sınavına tabi tutulanlar arasından naklen en fazla 20 müfettiş ve başmüfettiş alınacak.

Başvuruları 22 Mayıs mesai bitiminde tamamlanacak alımlara ilişkin sözlü sınav, 8-12 Haziran'da yapılacak.

Adaylar, Bakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığının hizmet binasına şahsen ya da "teftiskurulu@ktb.gov.tr" adresinden elektronik posta yoluyla başvuruda bulunabilecek.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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