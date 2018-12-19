Kültür ve Turizm Bakanlığına Gelen Öneri ve Şikayet Sayısı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, bu yıl Alo 176 üzerinden Bakanlığa 7 bin 437 öneri ve şikayet geldiğini bildirdi.

Ersoy, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun Bakanlığa ulaşan istek, şikayet ve öneri sayısına ilişkin soru önergesine yazılı yanıt verdi.

Bu yıl itibarıyla Alo 176 üzerinden Bakanlığın ilgili birimlerine yönlendirilen öneri ve şikayet sayısının 7 bin 437 olduğunu ifade eden Ersoy, bilgi taleplerinin Bakanlık birimlerine yönlendirilmeden İletişim Merkezlerince çözümlendiğini vurguladı.

Ersoy, şunları kaydetti:

"Bilgi taleplerinin sayısı toplamda 250 bin 428'dir. Vatandaş başvurularının, ilgili genelgeye dayanarak 3 iş günü içerisinde İletişim Merkezi Destek Personelleri tarafından cevaplandırılması gerekmektedir. Bu süre içerisinde sonuçlandırılması mümkün olmayan konuların takibi, her birimin İletişim Merkezi destek personeli tarafından yapılarak, ara cevaplarla bilgi akışının devam ettirilmesi sağlanmaktadır.

Bakanlığımız mevzuatı kapsamında olan tüm konular İletişim Merkezimizce cevaplanmakta olup kapsam dışı çağrılar, talep sahibi vatandaşa yardımcı olmak adına, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına yönlendirilmektedir."

Kaynak: AA