Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphaneler 16-30 Mart arasında kapatılacak Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin, 16-30 Mart arasında hizmete kapatılacağı ve tüm etkinliklerin iptal edileceği bildirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı kütüphanelerin, 16-30 Mart arasında hizmete kapatılacağı ve tüm etkinliklerin iptal edileceği bildirildi. Bakanlıktan, dünya genelinde hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan önlemlere ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "16 Mart Pazartesi gününden 30 Mart Pazartesi gününe kadar Bakanlığımıza bağlı tüm kütüphanelerin okuyucu hizmetlerine kapatılmasına ve yapılması planlanan tüm etkinliklerin iptaline karar verilmiştir." ifadelerine yer verildi. Kaynak: AA