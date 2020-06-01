Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yeri ziyaretçilerini bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yeri ziyaretçilerini bekliyor

Geçen yıl 33 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 74 gündür kapalı bulunan müze ve ören yerleri bugün yeniden kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yeri ziyaretçilerini bekliyor
01.06.2020 13:41 | Son Güncelleme: 01.06.2020 14:18

Geçen yıl 33 milyonu aşkın ziyaretçi ağırlayan, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele tedbirleri kapsamında 74 gündür kapalı bulunan müze ve ören yerleri bugün yeniden kapılarını açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yeri gerekli hijyen tedbirlerinin alınmasının ardından ziyaretçilerini ağırlıyor.

AA ekibi, müzelerde alınan Kovid-19 önlemlerini, Başkentin ve Türkiye'nin en çok ziyaret edilen Cumhuriyet Müzesi'nde görüntüledi.

Temasa açık tüm alanları artık periyodik olarak dezenfekte edilen müze ve ören yerlerinde, giriş ve sergileme alanlarına uyarı ve bilgilendirmeler yerleştirildi.

Yeni dönemde ziyaretçiler, ana girişlerde özel koruyucu kıyafetler giymiş kişiler tarafından uzaktan temassız ateş ölçümleri yapılarak kabul ediliyor.

Ana girişlere paspas, iç bölümlere de temassız dezenfektan dispanserlerinin konulduğu müzelerde, personel de maske ve eldivenle hizmet veriyor.

Ziyaretçilerin gişeye uğramadan barkod ile giriş yapabilmelerini sağlayan Bakanlık, "www.muze.gov.tr" internet adresine kare kod ile ulaşılıp e-bilet ve MüzeKart alımına imkan tanıyacak. Bilet ve e-bilet kontrolleri, özel terminaller ile temassız olarak gerçekleştiriliyor.

"Sosyal mesafe için anons uygulaması"

Ankara Cumhuriyet Müzesi Müdürü Bahar Çakırhan, önlemlere ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü talimatları ile her müzenin kendi eylem planını hazırlandığını ve yürürlüğe koyduğunu söyledi.

Ateş ölçümü yaptıklarını ve maske kullanımı zorunluluğu getirdiklerini belirten Çakırhan, sosyal mesafeye hassasiyet gösterdiklerini, bahçedeki bankları azaltarak sosyal mesafe bantları çektiklerini kaydetti.

Müzedeki yiyecek içecek bölümünü geçici süreliğine kapattıklarını ifade eden Çakırhan, alınan önlemler hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Ziyaretçilerimiz ayakkabılarını ve ellerini dezenfekte ederek müzeye giriyor. Cumhuriyet Müzesi aynı anda pek çok ziyaretçiyi ağırlasa da bu dönemde sadece 30 kişiyi ağırlayabileceğiz. Müzelerimiz sürekli havalandırılıyor. Saatte bir dezenfektan işlemleri yapıyoruz. Bunları ziyaretçilerimizi tedirgin etmeden yapıyoruz. Çünkü çok özledik ziyaretçilerimizi. Yine çocuk ziyaretçilerimiz için boylarının erişebileceği yerlere dezenfektan koyduk. Maske ve eldivenlerini atmak için atık kutuları yerleştirdik."

Maksimum 30 kişi ziyaret edecek

10 Kasım 2019'da 21 bin kişiyi ağırladıklarını ifade eden Çakırhan, bir seferde 3 bin kişiyi geçen ziyaretçileri konuk ettiklerini, yeni dönemde bu sayılarda kısıtlamaların olacağını söyledi. Çakırhan, şöyle konuştu:

"Ziyaretçi sayımızı metrekareye göre hesapladık. Şu an bulunduğumuz Genel Kurul Salonumuzda maksimum 8, her odada ise 2 ziyaretçi gezebilecek. 30 ziyaretçiden sonrasını bekleterek alacağız. Bir kişi çıkınca bir kişiyi kabul edebileceğiz."

Büyük bir dezenfektan ekibiyle ilaçlama yapıldığını, ziyaret bittikten sonra ilaçlama ekibinin her yeri ilaçlayıp müzeyi kapattığını ifade eden Çakırhan, "Dezenfektan eserlere zarar vermiyor. Bu konuda da çalışmalar yaptık. Müze severlerin gönlü rahat olsun." dedi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı Haber
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu Haber
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti Haber
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
'20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü' denmişti! Olayın perde arkasında 'ezan' tartışması varmış
"20 yaşındaki genç, Kürtçe müzik dinlediği için öldürüldü" denmişti! Olayın perde arkasında "ezan" tartışması...
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Japonya'da 3 yaşındaki oğlunu çamaşır makinesine kilitleyen baba tutuklandı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Rıdvan Dilmen: Mart ayında koronavirüs testim pozitif çıktı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
Fenerbahçe'nin kadroda düşünmediği Max Kruse'ye 3 Bundesliga ekibi talip oldu
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
Bayramda köy ziyareti yapan ailede koronavirüs çıkınca köy karantinaya alındı
PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi
PKK'nın sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da bulunduğu 3 terörist etkisiz hale getirildi
Normalleşme süreci başladı! İşte kalkan yasaklar ve açılan yerler
Normalleşme süreci başladı! İşte kalkan yasaklar ve açılan yerler
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
Hollanda'dan getirilen lösemi hastası genç hayatını kaybetti
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Hrant Dink Vakfı'nı tehdit eden şüpheli tutuklandı
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
Brezilya ekibi Vasco da Gama'da 16 oyuncunun koronavirüs testi pozitif çıktı
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kız bebeği olacak
3,5 aylık hamile olan oyuncu Ceyda Ateş'in kız bebeği olacak
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
2 ay sonra ekrana dönen Müge Anlı'nın stüdyosuna mesafeli sarılma düzeneği kuruldu
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Bülent Kuşoğlu Mustafa Destici Alparslan Türkeş Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seda Sayan Demet Akbağ Yeliz Yeşilmen İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Rıza Çalımbay Bülent Korkmaz Mert Hakan Yandaş Robert Prosinecki
Daha Fazla Şehit Kadın Çocuk Haziran
Şu an buradasınız: Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı 300'ü aşkın müze ve ören yeri ziyaretçilerini bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 14:18:10. #1.14#
title