Kültür ve Turizm Bakanlığına 40 kontrolör/başkontrolör alınacak

Kültür ve Turizm Bakanlığı, naklen 40 kontrolör/başkontrolör alımına ilişkin başvuruların yarın sona ereceğini hatırlattı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, naklen 40 kontrolör/başkontrolör alımına ilişkin başvuruların yarın sona ereceğini hatırlattı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 28 Temmuz 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7334 sayılı "Turizm Teşvik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"un 2634 sayılı Kanun'a eklenen geçici maddesi hükmü uyarınca naklen 40 kontrolör/başkontrolör alımı yapılacak.

Başvuruları yarın sona erecek alımla ilgili detaylı bilgiye, Bakanlığın "ktb.gov.tr" internet sitesinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Onur Gemici