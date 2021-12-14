Kültür ve Turizm Bakanlığı Yozgat'ta

YOZGAT (Bültenler) - değerlendirme yaptılar.

Arslan yaptığı açıklamada; "Yozgat kültür varlığı ve farklı medeniyetlere yapmış olduğu ev sahipliği bakımından fevkalade zengin ve kıymetli bir ilimizdir. İşte bu gün Yozgat'a 40 km uzaklıkta tarihe tanıklık eden çok önemli bir antik kentten bahsetmek istiyorum, Tavium Antik Kenti. Tavium Antik Kenti, Yozgat il merkezinin 40 kilometre batısında bulunan Büyüknefes Köyü'nde yer almaktadır. Tavium'da Hitit ve Frig yerleşim izleri görülmesine rağmen asıl yerleşim Galatlar zamanında MÖ. 3'üncü yüzyıl ile 1'inci yüzyıl arasında olmuştur. Kent, İç Anadolu Bölgesi'nde Trokmilerin yaşadığı Orta Kızılırmak yöresinin ticaret merkezi ve başkenti konumundaydı. Taviumda yapılacak arkeolojik kazı neticesinde gün yüzüne çıkartılacak kaya mezarları, tiyatro gibi tarihe ışık tutacak kültür varlıkları, arkeoji bilimine mühim katkılar sunmasının yanında Yozgat'ın tüm dünyada tanınırlığında ve bilinirliğinde çok kıymetli rol üstlenecektir.

İlimiz ilçeleri ile de kültür varlıklarıyla zengin bir bölge. Yozgat merkezde bulunan Mercimek Tepe Höyüğü, Akdağmadeni Behramşah Kalesi, Saraykent'te Çınçınlı Sulhan Hanı da görerek değerlendirmelerimizi yaptık" dedi.

Kültür ve Turizm Müdürü Çiftçi ise yaptığı açıklamada şunları söyledi; " Yozgat merkez ve ilçelerimizde değerlendirme saha gezilerimiz devam ediyor. Yozgat ilimizi kültürel varlıklarıyla turizme kazandırmak ilk hedeflerimiz arasında. Bugün sahada Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür Yardımcımız Seyit Ahmet Arslan ve Müze Kazıları Şube Müdürümüz Köksal Özköklü ile birlikte inceleme ve değerlendirme çalışmalarını yaptık".

Bültenler - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet