Kültür ve Turizm Bakanlığı "Türkiye'de Somut Olmayan Kültürel Miras" tanıtım filmi hazırladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı "Türkiye'de Somut Olmayan Kültürel Miras" tanıtım filmi hazırladı

07.01.2021 11:49 | Son Güncelleme: 07.01.2021 11:53
Kültür ve Turizm Bakanlığı

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle somut olmayan kültürel miras alanında gerçekleştirdiği çalışmaları tanıtmak için "Türkiye'de Somut Olmayan Kültürel Miras" tanıtım filmi hazırlandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca, Türkiye'nin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleriyle somut olmayan kültürel miras alanında gerçekleştirdiği çalışmaları tanıtmak için "Türkiye'de Somut Olmayan Kültürel Miras" tanıtım filmi hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, kısa film Bakanlık Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünün internet adresinde yayımlandı.

Türkçe ve İngilizce hazırlanan filmde Türkiye'nin UNESCO listelerine kayıtlı somut olmayan kültürel miras unsurları ile geleneksel sanatların icracısı olan sanatçılar ve koruma bilincini kuşaktan kuşağa aktarmak amacıyla yapılan çalışmalardan örneklere yer verildi.

Türkiye, UNESCO listelerine son olarak "Minyatür Sanatı ve Geleneksel Zeka ve Strateji Oyunu: Mangala/Göçürme"yi kaydettirmişti.

UNESCO somut olmayan kültürel miras listelerine en çok unsur kaydettiren ilk 5 ülke arasında yer alan Türkiye'nin, listelere kayıtlı 20 kültürel değeri var.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe

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