Bugün yapılan resmi açıklama ile Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki kurum ve kuruluşlar bünyesine Temizlik ve Güvenlik Görevlisi kamu personeli alımı yapacağını duyurdu. Alınacak olan kamu personelleri Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Türk Tarih Kurumu bünyesinde sürekli işçi olarak çalıştırılacaklar. İş ilanına son başvuru tarihi ise 4 Ekim 2021 olarak açıklandı. Peki, Kültür ve Turizm Bakanlığı temizlik görevlisi alımı! Temizlik Görevlisi alımı başvuru şartları neler? Kültür ve Turizm Bakanlığı temizlik görevlisi son başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar haberimizde...

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLI TEMİZLİK GÖREVLİSİ ALIMI!

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yapılacak bu alım için İŞKUR üzerinden ilana çıkılarak başvurular İŞKUR üzerinden alınacak.

Yapılan duyuru ile Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu bünyesine 3 Temizlik Görevlisi, 2 kişi Güvenlik Görevlisi alımı gerçekleştirilecek ve personeller Ankara da çalışacaklar.

BAŞVURU GENEL ŞARTLARI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye'de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya işyerlerinde Çalıştırılabilmelerine ilişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak.

18 yaşını tamamlamış olmak

Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak. Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

Özel kanun veya diğer mevzuatta yer alan şartları taşımak.

Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, tecilli veya muaf olmak).

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almamak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

KAMU PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

Kültür Turizm Bakanlığı kamu personel alımı başvuru tarihleri başvuru şartlarını taşıyan adaylar için 29 Eylül 2021 tarihi ile 04 Ekim 2021 tarihine kadar başvuru işlemlerini İŞKUR resmi internet sitesi üzerinden iş arayan girişi yaparak tamamlamaları gerekmekte.

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