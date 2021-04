Kültür ve Turizm Bakanlığı, TBB ve UNICEF iş birliğinde "Çocuk Dostu Şehirler Etkinliği" düzenlendi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, çocuklar için bir şehir planlaması yapılacaksa o şehri çocukların gözünden görmek gerektiğini bildirdi.

Yavuz, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı programları kapsamında, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve UNICEF iş birliğinde çevrim içi düzenlenen "Çocuk Dostu Şehirler Etkinliği"nin açılışında konuştu.

Etkinlikte bulunmaktan büyük mutluluk duyduğunu belirten Yavuz, konuşmasına 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak başladı.

"Çocuklarımız sadece yarınlarımız değil aslında aynı zamanda bugünümüz" diyen Yavuz, şöyle devam etti:

"Çocuklarımızın, hayatımızın her anının vazgeçilmez bir paydaşı olduklarına göre aslında şehir yaşantımızda da her anımızın önemli bir parçası. Özellikle okul öncesi ve sonrası dönemde içinde bulundukları fiziksel çevrenin, yaşadıkları ortamın, şehrin, çocuklarımızın gelişiminde çok önemli bir rol oynadığını bütün araştırmalar ortaya koyuyor. Bu nedenle onlara daha yaşanabilir, çocuk dostu şehirler sunmamız için çok çalışmamız gerekiyor. Çocuk dostu şehirler kavramından ben sadece Bakan Yardımcısı olarak değil ama çocuklardan çok feyz alan bir şehir plancısı olarak da ben ne anlıyorum? 'Çocuk dostu şehirler' dendiğinde bana göre, yaşadıkları şehirlerinde, mahallelerinde özgür olabildikleri, ağaca tırmanıp, bisiklete binebildikleri, komşularını tanıdıkları, selamlaşabildikleri, eğlenerek öğrendikleri ve spor yapabildikleri şehirler anlıyorum. İçinde aile odaklı yaşam alanlarının olduğu, kamusal imkanların kolaylıkla ve eşit miktarlarla sağlandığı ve kentin her parçasında çocuk olabildikleri güvenli şehirleri anlıyorum."

Bir çocuğun eline kağıt kalem verilip de "yaşadığın şehri çiz" dendiği zaman çocukların ilk olarak evlerini, sonra o şehrin yollarını çizdiklerini aktaran Yavuz, sonra da o yolun sonunda gitmek istedikleri parkları çizeceklerini söyledi.

Çocukların ayrıca kendi gözlerinden parkları, arabaları, trafik ışıklarını, uzayıp giden yolları çizeceklerini dile getiren Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, "Onların algısında yollar öyle önemli bir yer tutar ki hemen her seferinde yolların sonunda en sevdikleri mekanlar olarak çocuk parklarına çıkar. Parklara giden yollarda özgürce, güvenle bisiklete binmek ve yürüyerek coşkuyla o parklara gidebilmek isterler." diye konuştu.

Şehir içinde yürüme, oyun alanlarında rahatça oynayabilme önündeki fiziksel engellerin, çocukların hem fiziksel hem de psikolojik sağlıklarını son derece olumsuz etkilediğine vurgu yapan Yavuz, şöyle devam etti:

"Bir kentin 'çocuk dostu olduğunu anlamanın en kolay yolu nedir' diye soracak olursanız, kaldırımlarında bebek arabasıyla gezebilmek. Eğer bebek arabasıyla biz büyükler sorunsuz gezebiliyorsak, o şehirde minik ayaklarıyla çocuklar da rahat gezebiliyorlar demektir. Çocuklar için bir şehir planlayacaksak ilk yapmamız gereken o şehri onların gözünden görmeye çalışmak. Kenti, sokakları, caddeleri bir metre civarında boya sahip bir çocuğun gözünden yeniden keşfetmemiz gerekiyor. Bunu yaptığımızda önceliklerimizin çok değişeceğini göreceğiz. Belki de okullardan seçilecek birer çocuk temsilcisi aracılığıyla da onların ihtiyaçlarına cevap verecek düzenlemeleri gerçekleştirmek için 'hadi bakalım siz söyleyin' diyebilmek. Eminimin hiçbirimizin aklına dahi gelmeyen pek çok yaratıcı fikrin çıkmasına öncülük edebilir çocuklarımız. Belki gökkuşağı şeklinde yaya geçitleri isteyecekler, belki de boyanmış rögar kapakları belki de sevimli posta kutuları veya rengarenk merdivenler önerecekler. Ama bunu mutlaka yapmalıyız."

Dora ve Mimi çocuklara müziği sevdiriyor

Çocukların erken yaşta doğayla buluşmasının önemine de değinen Yavuz, bu nedenle şehir içlerinde çocuklara doğa deneyimini yaşatacak imkanlar sunulması gerektiğinin altını çizdi.

Bakanlık olarak kendilerinin de çocuklar için çocuk tiyatrosu, çocuk kütüphanesi hatta bebek kütüphaneleri kurduklarını dile getiren Yavuz, müzelerde çocuklar için eğitici faaliyetler olmak üzere çocuklara pek çok konuda hizmet verdiklerini söyledi.

Koronavirüs nedeniyle çocukları açık alanlarda "kamyon tiyatrosu" ile buluşturduklarını bildiren Yavuz, "Geçen yıl yaz aylarında Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde 23 il, 38 ilçede 11 binden fazla çocuğumuzla açık havada kamyon tiyatromuzda buluştuk. Bu yaz da yine aynı şekilde kamyon tiyatrosuyla onları çocuk tiyatrosuyla buluşturmaya devam edeceğiz." dedi.

Yeni açılan CSO'da da çocukları unutmadıklarını bildiren Yavuz, Dora ve Mimi adlı kahramanların, çocuklarla buluşarak onlara müziği sevdirecek etkinlikler düzenlediklerini söyledi.

Yavuz, "Yine açılışını 29 Ekim 2021'de Sayın Cumhurbaşkanımızın yapacağı bir büyük değerimiz olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi bünyesinde de bir çocuk sanat merkezi kuruyoruz. Bu merkezde 3-11 yaş arası çocuklarımıza müzikle çalışma atölyeleri, ritim, koro, şan, müzik beden uyumu, drama, resim gibi pek çok alanda malzeme destekli, duyu temelli sanat eğitim programlarını hazırlıyoruz." diye konuştu.

Şahin'den yeni yarışma müjdesi

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin de 101 yıl önce Meclis'i kuran iradenin, Mustafa Kemal Atatürk'ün bugünü çocuklara bayram olarak armağan ettiğini anımsattı.

TBB olarak sürekli "yeşil şehirler", "akıllı şehirler" gibi fikir projeleri açıkladıklarını belirten Şahin, şöyle konuştu:

"Birçok yaptığımız projeyi önce belediye başkanlarımıza diyoruz ki 'bu konuda fikriniz varsa bizimle paylaşın' Güçlü bir jürimiz var. Gelen projeler değerlendiriliyor ve dereceye girenlere mali destek veriliyor. Eğer bu fikirleri hayata geçiren belediyeler olursa onlara daha da güçlü mali destek veriliyor. 23 Nisan münasebetiyle TBB olarak çocuk dostu şehirlerle ilgili örnek projelerin fikir yarışmasını bugün açtık. İnşallah belediyelerimizden, zaten çok güzel çalışmalar yapıyorlar, daha da bunu güçlendirecek projeleri varsa bize gönderirlerse bunu birlikte yaparsak, bundan çok mutlu olacağımızı ifade etmek istiyorum."

Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak, kendilerinin de bu yarışmaya projeler sunacaklarını bildirdi.

"Dünyanın yaşadığı sorunlardan en çok çocuklar, kadınlar, engelliler etkileniyor" diyen Şahin, o yüzden BM Sürdürülebilir Kalkınma Eylem Planı'nda kalkınan şehirlere destek verildiğini aktardı.

UNICEF ve AB Türkiye Delegasyonu'nun da bu konuda çok ciddi çalışmalar yaptığını dile getiren Fatma Şahin, TBB olarak kendilerinin de bu çalışmaların en büyük paydaşı olduğunun altını çizdi.

Şahin, şunları kaydetti:

"Çünkü sınırımızda yıllardır yaşanan büyük bir savaş var ve şunu biliyoruz ki bütün savaşların, en büyük zararı çocuklarımıza çıkıyor. Aylan bebekler Ege Denizi'nde boğuluyor. Teller, duvarlar kapatılınca yollarda birçok çocuğumuz, annesinin kucağında açlıktan, yokluktan, susuzluktan ölüyor. 5 yaşına gelmeden temiz su bulamadığı için ölen çocuklarımız var. O yüzden bizim bütün kurumlarla, bütün kuruluşlarla bu alanda güç birliği yapmamız gerekiyor, daha büyük çalışmaları hayata geçirelim ki çocuklarımızın yaşadığı, iyilerin kazandığı bir dünyayı hep birlikte inşa edelim."

TBB olarak bu alanlara çok yoğun şekilde çalıştıklarını aktaran Fatma Şahin, Gaziantep'te hayata geçirdikleri projeler hakkında da bilgiler verdi.

Kentte insanı merkeze alan sosyal devlet anlayışında kendilerinin de sosyal ve kültürel belediyeciliği çok önemsediklerinin altını çizen Şahin, "Burada çocuğu merkeze alıyoruz. Eğitimde, sağlıkta önceliğimizi çocuklarımız için belirledik. 'Çocuk dostu büyükşehir' olmak için kurumlarla ortak projeler yapıyoruz." diye konuştu.

"Çocuk gelin" ile mücadele için yaptıkları çalışmaları da aktaran Şahin, "Gelin etmeyin okula gönderin" sloganıyla başlattıkları proje hakkında bilgi verdi. Birleşmiş Milletler (BM) ve 19 sivil toplum kuruluşu ile yaptıkları bu ortak çalışmada kapı kapı dolaşarak önemli başarı sağladıklarını bildirdi.

Şahin, çocuklar ve hamile kadınlar için süt projesi ve çocuk işçilikle mücadele konusunda yaptıkları çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Fatma Şahin, yaptıkları çalışmalara destekleri için UNICEF ve AB Türkiye Delegasyonu'na teşekkür ederken, "çocuk dostu" şehir olma yolundaki çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini açıkladı.

UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis ile AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut da birer konuşma yaptı.

Etkinlik çerçevesinde düzenlenen "Çocuk Dostu Şehir Yaklaşımı" başlıklı oturum da düzenlendi.

Oturumun moderatörlüğünü Prof. Dr. Aşkın Asan üstlenirken, AK Parti Kocaeli Milletvekili Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu, UNICEF Sosyal Politikalar Bölüm Başkanı Emre Üçkardeşler, Uluslararası Çocuk Merkezi Başkanı Prof. Dr. Tomris Türmen ve Tenzile Erdoğan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Beyza Nur Çelikçi ise oturumda konuşmacı olarak yer aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Gündoğan