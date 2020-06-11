Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restoranlar denetleniyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restoranlar denetleniyor

Yeni normalleşme sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı başlatıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restoranlar denetleniyor
11.06.2020 17:51 | Son Güncelleme: 11.06.2020 18:31

Yeni normalleşme sürecinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı başlatıldı. Program kasamında otel, yeme-içme ve tur araçlarında denetimler yapılıyor. Denetimleri gerçekleştiren RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, "Sertifikayı gören müşteriler restoranın denetlendiğinden emin olacak" dedi.

Yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadelede çalışmaların sonuç vermesi ve vaka sayılarının azalmasıyla normalleşme sürecine geçilirken Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Güvenli Turizm Sertifikasyon Programı başlatıldı. Bakanlık tarafından "Güvenli Turizm Belgesi" vermek için yetkilendirdiği RoyalCert Türkiye Belgelendirme ve Gözetim Hizmetleri de bu kapsamda otel, yeme-içme ve tur araçlarında denetimlere başladı. RoyalCert Türkiye ekipleri bugün Taksim'de bulunan CZN Burak Restoran'da gerçekleştirdikleri denetimin ardından restorana Güvenli Turizm Belgesi verdi.

"Sertifikayı gören müşteriler restoranın denetlendiğinden emin olacak"

Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan RoyalCert Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Alphan Namlı, yeme-içme işletmeleri için bakanlığın 12 başlıkta 132 kriter belirlediğini, bu kriterlerin hepsine uyulduğu takdirde Güvenli Turizm Belgesi verildiğini söyleyerek, "Program başlayalı kısa süre olmasına rağmen 350 civarında otelin, 100 civarında restoranın denetimi yapıldı. Sertifikayı ve logoyu gören müşteri pandemi sürecinde restoranın denetlendiğinden, hijyen ve sağlık kurallarına uyulduğundan emin olacak" dedi.

İşletmeler gizli müşterilerle denetlenecek

İşletmelerin her ay denetleneceğini belirten Namlı, "Denetlediğimiz yerlere müşteriler güvenle girebilir. İçiniz rahat olsun. Temizlik ve sağlık temelli bu kriterler gerçekten çok beğeni alıyor. Program, dünyada ilk kez Türkiye'de uygulanıyor. Dünyada ilk olması nedeniyle Türkiye'yi turizm açısından cazibe merkezi haline getirecektir. Program 6 aylık olarak açıklandı ancak devam edecektir. Alınan önlemler sadece Covid-19 için değil insandan insana bulaşan her türlü virüs içindir" şeklinde konuştu.

"3 ay sonra tüm önlemlerimizi alarak restoranımızı açtık"

Güvenli Turizm Belgesi'ni almak için RoyalCert'e başvurduklarını söyleyen CZN Burak Restoran Sahibi Burak Özdemir ise, "Süreci biz de tüm önlemlerimizi alarak yürütüyoruz. 3 ay kapalı kalmanın ardından önlemleri alarak işletmemizi açtık. Güzel günlerin bizi beklediğini düşünüyorum. Girişte tüm müşterilerin ateşini ölçüyoruz. Tek kullanımlık tuz, çatal, bıçak, tabak veriyoruz. Sosyal mesafe kuralına çok dikkat ediyoruz. Müşterilerimizin sağlığı için her yere dezenfektan koyduk" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı Haber
Diyarbakır'da ikinci dalga endişesi devam ediyor! Vaka sayıları 10 günde tavan yaptı
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı? Haber
Yunan gazeteci, İBB Başkanı İmamoğlu'na açıkça sordu: Ayasofya ibadete açılmalı mı?
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu Haber
Yasak aşk cinayeti! Boşanma aşamasındaki koca, eşiyle ilişkisi olan çocukluk arkadaşını vurdu
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti Haber
FETÖ ile ilgili sözleri gündem olan AK Parti Tanıtım ve Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı istifa etti
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti Haber
Barış Murat Yağcı, 8 hafta SMS birincisi olarak Survivor tarihine geçti
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı Haber
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
Özel eğitim esnasında iğrenç olay! Hipnozdan uyanan kadın soluğu savcılıkta aldı
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
AK Parti'deki görevinden istifa eden Şamil Tayyar, suskunluğunu bozdu
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
İrem Derici, şarkı sözüyle cinsel hayatını anlattı: Perişanım
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Yurtiçi Kargo'dan büyük istihdam hamlesi! Aracı olan herkes patron olacak
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
Türk hacker'lar Yunanistan İçişleri Bakanlığı'nın sitesini hackledi
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
ABD'de sömürgeciliği başlatan Kristof Kolomb'un heykelleri yıkılıyor
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi
Eski Bayındırlık ve İskan Bakanı Halil Çulhaoğlu ve eşi koronavirüsü yendi
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Efsane boksör Mike Tyson, dövüşmesi için teklif edilen 18 milyon doları reddetti
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Bakan Çavuşoğlu, canlı yayında Ayasofya'nın tapusunu gösterdi
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
Karacaahmet'te büyük skandal! Mezarların üzerinde gezerek klip çektiler
'İnsan yüzlü örümcek' görenleri hayrete düşürüyor
"İnsan yüzlü örümcek" görenleri hayrete düşürüyor
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Türk kargo gemisini durdurmaya çalışan Yunan güçleri, geçilen anons sonrası korkup geri adım attı
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Kendisinden 5 lira isteyen zanlının talebini geri çeviren adam ölümle burun buruna
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
Fatih Terim'den başkanlık açıklaması: Asıl sorumluluğum takımı hedefe ulaştırmak
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İngiltere Premier Lig'de bir kişide koronavirüse rastlandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
İspanya'da yarım kalan Rayo Vallecano-Albacete maçı, 6 ay sonra tamamlandı
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Bursa'ya hızlı tren müjdesi! 2023 yılında tamamlanmış olacak
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak
Erkek mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın infaz memuru 15 yılla yargılanacak
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Milyonlarca emekli ve memur heyecanla bekliyor! Maaşlara yapılacak zam oranı netleşmeye başladı
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sevgilisini boğarak öldüren katil zanlısı, vicdan azabı sonrası cinayeti itiraf etti
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Sigortalı çalışanlar talep etmeleri halinde SGK'dan primlerini geri alabilir
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu'na Ajax talip oldu
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Çorum'da silahlanan köylüler, arazide olduğu öne sürülen aslanı arıyor
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Ali Sunal, Kemal Sunal anısına hatıra para basanlardan şikayetçi oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Leyla Güven Halife Hafter Berat Albayrak Fahrettin Altun Musa Farisoğulları
Magazin Müge Anlı Fatma Girik İrem Derici Demet Akalın
Spor Bülent Uygun Ahmet Ağaoğlu Hikmet Karaman Servet Yardımcı Tahir Karapınar
Daha Fazla Bakan Ankara Haziran Ak Parti
Şu an buradasınız: Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından restoranlar denetleniyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.6.2020 18:49:07. #1.15#
title