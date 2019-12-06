Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır"
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Kültür ve Turizm Bakanlığı: "Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır"

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Real Madrid ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmadığını bildirdi.

06.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 06.12.2019 14:50
Kültür ve Turizm Bakanlığı:

Kültür ve Turizm Bakanlığı, ile herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmadığını bildirdi.

Bakanlıktan, "Kültür ve Turizm Bakanlığının İspanyol kulübü Real Madrid'e sponsor olduğu" yönünde bazı basın yayın organlarında yayınlanan haberler üzerine açıklama yapıldı. Açıklamada, "Söz konusu iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Bakanlığımız ile Real Madrid arasında herhangi bir sponsorluk anlaşması yapılmamıştır." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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