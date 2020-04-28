Kültür ve Turizm Bakanlığı Olympos İmar Planını onayladı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Olympos İmar Planını onayladı

Olympos Koruma Amaçlı İmar Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Olympos İmar Planını onayladı
28.04.2020 11:47 | Son Güncelleme: 28.04.2020 11:48

Olympos Koruma Amaçlı İmar Planı, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylandı.

Antalya'nın ünlü tatil merkezi Olympos'ta zaman zaman sekteye uğrayan uzun çalışmalardan sonra Koruma Amaçlı İmar Planının onaylanması Olympos halkı tarafından sevinçle karşılandı. "En kötü plan plansızlıktan iyidir" diyen İmar Planının ilk başvurusunu yapan, Olympos'ta muhtarlık yapmış isimlerden Kumluca Belediye Meclis Üyesi Halil Karataş, "Uzun yıllardan beri üzerinde titizlikle çalışılan Olympos Koruma Amaçlı İmar Planı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından onaylanmış olup, önümüzdeki günlerde Antalya Büyükşehir Belediyesinde ve Kumluca Belediyesinde askıya çıkacaktır. Olympos halkı olarak başta Kültür ve Turizm Bakanımızın nezdinde emeği geçen siyasetçi, bürokrat ve teknik olarak çalışan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

Çalışmalar kapsamında Olympos birinci derece arkeolojik SİT alanından üçüncü derece arkeolojik SİT alanına çevrildi. Plan çalışmaları çerçevesinde Olympos'ta yaşayanlar mağdur edilmeyecek. Betonlaşma olmayacak. Ahşap yapılar korunacak. Yeni yapıların da ahşap olması gibi belirgin kararlar alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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