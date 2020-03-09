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Türkiye, Ekonomi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini, Türkiye genelindeki...

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini, Türkiye genelindeki Bakanlık işletme ve belediye belgeli tesislere geliş yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 10,5 arttı ve 4,64 milyona ulaştı.

09.03.2020 10:27 | Son Güncelleme: 09.03.2020 10:27
Kültür ve Turizm Bakanlığı,

Kültür ve Turizm Bakanlığı, "Ocak 2020 dönemi konaklama istatistiklerini, Türkiye genelindeki Bakanlık işletme ve belediye belgeli tesislere geliş yılın ilk ayında, bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 10,5 arttı ve 4,64 milyona ulaştı. Geceleme sayısı da yüzde 10,6 artışla 9,68 milyon oldu" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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