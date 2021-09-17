KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONTROLÖR/BAŞKONTROLÖR KADROLARINA NAKLEN ATAMA BAŞVURUSUNA İLİŞKİN EK SÜRE DUYURUSU (17/09/2021) - Haberler
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONTROLÖR/BAŞKONTROLÖR KADROLARINA NAKLEN ATAMA BAŞVURUSUNA İLİŞKİN EK SÜRE DUYURUSU (17/09/2021)

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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONTROLÖR/BAŞKONTROLÖR KADROLARINA NAKLEN ATAMA BAŞVURUSUNA İLİŞKİN EK SÜRE DUYURUSU (17/09/2021)

Bakanlığımız Kontrolör/Başkontrolör kadrolarına naklen atama yoluyla atama yapılmasına yönelik olarak 06-10 Eylül 2021 tarihleri arasında başvuruların alınmasına ilişkin duyuru yapılmıştır.

Bakanlığımız Kontrolör/Başkontrolör kadrolarına naklen atama yoluyla atama yapılmasına yönelik olarak 06-10 Eylül 2021 tarihleri arasında başvuruların alınmasına ilişkin duyuru yapılmıştır.

Ancak, gelen talepler dikkate alınarak, 20-22 Eylül 2021 tarihleri arasını kapsayacak biçimde başvurular için ek süre verilmesine karar verilmiştir. (Başvurular, 09: 00-18: 00 saatleri arasında yapılabilecektir. )

Bu itibarla;

1. Başvuru evraklarının, Personel Genel Müdürlüğüne (Çiğdem Mah. Muhsin Yazıcıoğlu Cad. No 50 Yüzüncüyıl/ANKARA) elden teslim edilmesi gerekmekte olup diğer (posta ve kargo gibi) yollarla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

2. 06-10 Eylül 2021 tarihleri arasında başvuru yapanların yeniden başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

BAŞVURU ŞARTLARI VE DİĞER HUSUSLAR İÇİN LİNKİ TIKLAYINIZ

https://pgm. ktb. gov. tr/TR-292138/naklen-kontrolorbaskontrolor-alimi-duyurusu. html

Sorularınız ve bilgi için: Seçme, İşe Alım ve Yerleştirme Şubesi Müdürlüğü

Telefon: 0 312 470 88 50-53-54-8932

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Haber: KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI KONTROLÖR/BAŞKONTROLÖR KADROLARINA NAKLEN ATAMA BAŞVURUSUNA İLİŞKİN EK SÜRE DUYURUSU (17/09/2021) - Haberler
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