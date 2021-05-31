Kültür ve Turizm Bakanlığı - Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama

Kültür ve Turizm Bakanlığı - Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama Bu hizmeti kullanarak, ilgili kurum tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile oluşturulan evrakları doğrulayabilirsiniz.