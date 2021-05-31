Kültür ve Turizm Bakanlığı - Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
Kültür ve Turizm Bakanlığı - Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama Bu hizmeti kullanarak, ilgili kurum tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile oluşturulan evrakları doğrulayabilirsiniz.
Kültür ve Turizm Bakanlığı - Elektronik Belge Yönetim Sistemi Evrak Doğrulama
Bu hizmeti kullanarak, ilgili kurum tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile oluşturulan evrakları doğrulayabilirsiniz.
Bu hizmeti kullanarak, ilgili kurum tarafından Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile oluşturulan evrakları doğrulayabilirsiniz.
Kaynak: Habermetre