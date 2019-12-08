Kültür ve Turizm Bakanlığı ekim ayı konaklama istatistikleri açıklandı

08.12.2019 12:52 | Son Güncelleme: 08.12.2019 12:52

Turistik tesislerin doluluk oranı ekimde yüzde 59 olarak belirlenirken, yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre tesise geliş ve geceleme sayıları arttı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca ekim ayı konaklama istatistikleri açıklandı.

Buna göre, yılın 10 aylık döneminde tesise geliş 71,2 milyon kişi, geceleme sayısı da 191 milyon olarak gerçekleşti. Tesislerin 10 aylık dönemdeki doluluk oranı yüzde 56,41 olarak saptandı.

Bir önceki yılın 10 aylık dönemine göre 2019'da tesise geliş yüzde 10,1; geceleme sayısı yüzde 9 arttı. Doluluk oranı da 2018'de yüzde 54,3 iken, bu yılın ilk 10 aylık döneminde yüzde 56,4 oldu.

Ekimde ise tesise geliş 7,9 milyon kişi, geceleme sayısı 21,8 milyon, doluluk oranı da yüzde 59 olarak kayıtlara geçti. Ekim 2019'da ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre tesise geliş yüzde 9, geceleme sayısı yüzde 8 arttı.

Antalya ilk sırada

Türkiye'de en çok ziyaretçi ağırlayan illerin 10 aylık verilerine göre Antalya, tesise geliş 21,6 milyon kişi; geceleme sayısı 88,7 milyon ve doluluk oranı yüzde 73,1 ile ilk sırada yer aldı.

İkinci sıradadaki İstanbul'da tesise geliş 11,9 milyon kişi, geceleme sayısı 27,3 milyon ve doluluk oranı yüzde 61,9 oldu. Muğla, tesise gelişte 4,4 milyon kişi, geceleme sayısında 14,2 milyon ve doluluk oranında yüzde 60,2 ile üçüncü sırada yer aldı.

Dördüncü sıradaki İzmir'de ise tesise geliş 3,1 milyon kişi, geceleme sayısı 6,6 milyon ve doluluk oranı da yüzde 54,7 olarak belirlendi.

Kaynak: AA