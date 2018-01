Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: "2 Yıl Sonra Pyd, Deaş Gibi Terör Örgütlerinin İsmi Bile...

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş: "2 yıl sonra PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinin ismi bile kalmayacak"

"Türkiye, tehditlere boyun eğecek bir ülke değil"

Bakan Kurtulmuş, Valiliği, AK Parti'yi ve belediyeyi ziyaret etti

KASTAMONU - Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, AK Parti Kastamonu İl Başkanlığı ziyaretinde yaptığı konuşmada, 2 yıl sonra PYD, DEAŞ gibi terör örgütlerinin isminin bile kalmayacağını belirterek, Türkiye'nin tehditlere boyun eğecek bir ülke olmadığını kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Kastamonu Valiliğini ziyaret ederek Vali Yaşar Karadeniz ile bir araya geldi. Vali Karadeniz'den yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler alan Bakan Kurtulmuş, ardından AK Parti Kastamonu İl Başkanlığına geçti. Partililer tarafından karşılanan Bakan Kurtulmuş, 2019 yılı seçimlerinin önemine işaret ederek Türkiye'nin içerisinden geçtiği zor durumda AK Parti sevdalılarının daha fazla çalışması gerektiğini söyledi. Kurtulmuş, "Türkiye bir tarafından ekonomik alanda istikrarını sürdürüyor, bir taraftan da siyasi olarak istikrarını sürdürüyor. Türkiye'nin güçlü olmamızın ne manaya geldiğini bilenler, ülkemizin güçlü olmaması için de her türlü tedbiri alıyor, her türlü hileyi de yapıyorlar. Yani tam manasıyla Türkiye'nin önüne engeller koymaya devam ediyor, Türkiye hızlı koşarken ayağına çelme takmaya gayret ediyorlar. Bunları yaşadık. İşte 17-25 Aralık'ta yaşadık. Gezi Parkı'nda, MİT tırlarında ve arkasından 15 Temmuz'da darbe teşebbüsü ile yaşadık. Yine eş zamanlı olarak 40 yıldır Türkiye'nin çıkan PKK terör örgütü vasıtasıyla yaşadık. Topyekun terör örgütlerinin yapmış olduğu saldırılarla yaşadık. Bakıyorsunuz bu örgütler ki çok fazla örgüt var. Aslında örgütlerin isimlerinin hiçbir önemi yok. Sizi temin ederim moral vermek için de söylemiyorum. Birkaç sene sonra hiçbiriniz ne PKK'nın, ne PYD'nin ne de FETÖ'nün ismini bile hatırlamayacaksınız. En etkin bir şekilde mücadele edip hepsini dize getireceğiz. Bu örgütleri kullananlar da bunları zaten bir paçavra gibi çöpe atacak. Geçmişte de çok terör örgütü vardı. Hepsini Türkiye'ye karşı kullandılar. Mesela ASALA diye bir terör örgütü vardı. Kullandılar çöp tenekesine attılar. Şimdi bunları da kullanıp çöp tenekesine atacaklar. Zannediyorlar ki Türkiye bu tehditlere boyun eğecek bir ülkedir. Onun öyle olmadığını gördüler. Fırat Kalkanı Operasyonunda gördüler, şimdi ise Allah'ın izni ile Afrin Zeytin Dalı operasyonunda görüyorlar. Bütün bu yakın arazimizi bu terör yuvalarından temizleyip, bütün dosta düşmana karşı aziz milletimizin gücünü göstereceğiz. Bütün bölgeyi de güvenliğe almış olacağız" dedi.

"Sonraki nesillere çok büyük güçte bir ülke bırakmak zorundayız"

Türkiye üzerinde çok büyük oyun oynandığına işaret eden Bakan Kurtulmuş, "Oyun büyüktür ve Osmanlı coğrafyasının halklarını güçsüzleştirmek, iç çatışma ve kavgalarla meşgul ederek yolda bırakmak. Bu emperyalistler bu bölge halklarının hiçbirisini sevmezler. Şimdi bakmayın terör örgütlerinin oluşturduğu bölgeyi bir Kürt halkına karşı yapılmış operasyonu olarak gösteriyorlar. Biz Kürtler, Türkler, Araplar ve bu bölgede yaşayan tüm ırklar beraberiz ve hep beraber emperyalizme karşı savaşıyoruz. Türkiye'nin, Anadolu'nun istiklalini kazanması için atalarımız Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, Anadolu'nun her bir yerinde bu mücadeleyi verirken, yanlarında dünyanın dört bir tarafından gelen Mehmetler vardı. Arap Mehmetler vardı, Kürt Mehmetler vardı, Çerkez Mehmetler vardı, Arnavut Mehmetler vardı. Hep beraber 'ya Allah' diyerek ayağa kalktık İslam'ın onurunu ve bu toprakların masumiyetini sağladık. Bu topraklar izzetini korudu. Çok zor bir operasyon yapıyoruz. Kolay değil. Kış şartları bir taraftan. Bir taraftan hangi terör örgütünün hangi yabancı ülkenin ajanları ya da özel birlikleri olduğu bilinmiyor. Kimse zannetmesin bunların 3-5 adamdan ibaret olduğunu. 4 bine yakın tırla bunlara silah verildi. Uçaksavar, tanksavar gece görüşlü ve ısıya duyarlı silahlar verildi. Bunlar çarşamba pazarında satılmıyor. Bu terör örgütlerine verilen silahlar dünyanın silah baronlarının ürettiği ve bölgeyi istikrarsızlaştırmak için terör örgütleri marifetiyle bölgeye soktuğu silahlardır. Sahada her türlü imkanlarımızı kullanacağız. ve inşallah en kısa sürede Zeytin Dalı operasyonu bölge halkının tekrar güvenli bir şekilde gelip şehirlerinde, köylerinde, kasabalarında yaşayacağı bir şekilde sonuçlanacaktır. Güneyimizdeki Suriye'deki bu kargaşaya da bir an önce son verilecek, barış ve huzur bir şekilde sağlanacaktır" diye konuştu.

AK Parti Kastamonu İl Başkanı Doğan Ünlü ise, 2018 yılını en verimli şekilde geçirmek adına çalışmalarının hızla devam ettirildiğini söyledi.

Kastamonu'nun Türk Dünyası Kültür Başkenti olmasına destek veren Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'a teşekkür eden Ünlü, "İlimiz, hem ülkemizde hem de dünyada tanıtılma ve turizm şehri olma yönünde büyük bir fırsat yakalamıştır. İnşallah bu fırsatı sizlerle birlikte en iyi şekilde değerlendireceğimizi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

AK Parti ziyaretinden sonra Bakan Kurtulmuş, Kastamonu Belediyesine geçti. Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş'ı da ziyaret eden Kurtulmuş, Başkan Babaş'tan şehir hakkında bilgiler aldı.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu'da çok sayıda konağın bulunduğunu ve bu konaklar için Kültür ve Turizm Bakanlığından restorasyon desteği istediklerini belirterek, "Kastamonu, son yıllarda kabuğunu kırdı. Hızla şehrimiz gelişiyor. Özellikle vizyon dediğimiz kültürel projelerle Kastamonu güzel bir ivme kazandı" dedi.

Kastamonu'da şu anda bin 827 adet taşınmaz kültür varlığının olduğunu söyleyen Başkan Babaş, "Kastamonu, bu kadar taşınmaz kültür varlığında Türkiye'de 11. sırada yer alıyor. Ciddi manada kültürel bir varlığımız var. Bunların çoğu metruk halde bulunuyor. Bunların bir an önce yapılması gerekiyor" diye konuştu.

Belediye Başkanı Babaş, Tarihi Kentler Birliği'nin Mayıs ayında Bölge Kurulu Toplantısını Kastamonu'da gerçekleştireceğini ifade etti.

Babaş, sunum eşliğinde Kastamonu'da yapılan projelerle yapılması planlanan projeler hakkında Bakan Kurtulmuş'a detaylı bilgiler vererek, destek istedi.

Başkan Babaş, sunumunun ardından Kastamonu'nun yöresel ürünlerinden oluşan hediye sepeti takdim etti.