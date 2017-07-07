Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı: "Türkiye'nin Turizm Pazarını Genişletmek İçin Özelleştirilmiş...
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı: "Türkiye'nin turizm pazarını genişletmek için özelleştirilmiş tanıtım stratejisini uygulayacağız"ADIYAMAN - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin turizme pazarını genişletmek için özelleştirilmiş tanıtım stratejisini uygulayacağını kaydetti.
Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı: "Türkiye'nin turizm pazarını genişletmek için özelleştirilmiş tanıtım stratejisini uygulayacağız"
ADIYAMAN - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin turizme pazarını genişletmek için özelleştirilmiş tanıtım stratejisini uygulayacağını kaydetti.
Nemrut Dağı'nın UNESCO Dünya Kültür Miras Listesine Kaydedilmesinin 30. Yılı münasebetiyle "Adıyaman Kültür Turizmi Zirvesi" gerçekleştirildi. Zirvede konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, 2016 yılında ki turizm darboğazıyla Türkiye'nin turizm alt yapısının ve sektörümüzün ne kadar dirençli ve sağlam olduğunun gösterdiğini ayrıca yeni strateji ortaya koyulması gerektiğinin ortaya çıktığını söyledi.
Türkiye'nin deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını konuşmasında vurgulayan Bakan Nabi Avcı, "1980'lerde Rahmetli Turgut Özal tarafından başlatılan turizm kampanyası o günden bu güne deniz, kum, güneş diyerek Dünyanın 6. Büyük destinasyonu olacak şekilde bu günlere geldik. Sadece deniz, kum, güneş kıyı turizmiyle Türkiye gerçekten önemli bir yere geldi. Avrupa'da 4'üncüyüz, Dünya'da da 6'ncıyız. Ama Türkiye işte Adıyaman örneğinden de görüldüğü gibi, Gaziantep örneğinde de görüldüğü gibi deniz, kum, güneşten ibaret değildir. Aklınıza gelebilecek bütün turizm türlerinde Türkiye doğudan batıya, kuzeyden güneye her tarafıyla olağan üstü bir potansiyele sahip. Biz bugüne kadar deniz, kum, güneşin ötesinde fazla kurcalamamışız" dedi.
2016 yılında Rusya ve Avrupa ülkeleriyle yaşanan gelişmeler nedeniyle turizmin ciddi bir darboğazdan geçtiğini kaydeden Bakan Avcı, "2016 yılında konjektürel nedenlerle önce Rusya ile sonra Avrupa'da sistematik bir biçimde köpürtülen terör haberleriyle, buna bağlı olarak yürütülen dezenfarmasyon kampanyaları nedeniyle Türkiye turizmi 2016 yılında ciddi bir darboğazdan geçti. Bu darboğaz bize birkaç şey öğretti. Bir tanesi mevcut alt yapımızın ve sektörümüzün ne kadar dirençli olduğunu gösterdi. Başka herhangi bir ülke böylesine bir kuşatılmış sektör kalmış olsaydı ayağa kalkması biraz zordu. Ama çok şükür bu konjektürel darboğazı aştık. Rusya ile toparladık, Avrupa ile toparlamaya çalışıyoruz. Ama onun dışında bu 2016 darboğazı bize sahip olduğumuz diğer potansiyeli de değerlendirmemiz gerektiğini, tanıtım stratejimizi yeniden ona göre şekillendirmemiz gerektiğini gösterdi.
Ülkeler kendilerini global bir ülke markası altında tanıtıyorlar. Ülke şemsiyesi altında tanıtıyorlar. İşte Türkiye, böyle bir ülke, böyle bir ülke. Halbuki artık Türkiye'nin ne olduğunu, nerede olduğunu, nasıl bir ülke olduğunu bilmeyen kalmadı. Şimdi bizim çok özelleştirilmiş tanıtımlar yapmamız gerekiyor. Adıyaman'da özelleştirilmiş tanıtım stratejisi için çok uygun bir alan oluşturuyor. Tanıtım stratejisinin çeşitlenmesi demek aynı zamanda pazarında çeşitlenmesi demektir. Deniz, kum, güneş dediğiniz zaman kendinizi Rusya, Almanya, İngiltere pazarıyla sınırlandırmış oluyorsunuz. O parantezin dışına ürün olarak çıktığınız zaman Pazar olarak da çıkmış oluyorsunuz. Şimdi arkeoloji dediğiniz zaman devasa bir Japonya ve Hindistan, Cin devreye giriyor. Gastronomi dediğiniz zaman tüm bu Ortadoğu ve Arap komşularımız devreye giriyor. Pazarımızı bu şekilde çeşitlendirme imkanımız ortaya çıkıyor" ifadelerini kullandı.
Adıyaman'ın tarihi ve kültürel değerleriyle Anadolu'nun en kadim yerleşim yerlerinden biri olduğunu ve 2003 yılından bu güne kadar 58 milyon 200 bin TL Adıyaman'a ödenek gönderildiğini aktaran Bakan Avcı, "Raylı sistem için Kültür ve Müzeler Genel Müdürlüğü yabancı firmayla görüşmelerini sürdürüyor. Kültür Merkezleri için Kültür Hanları Projemiz var. Dolayısıyla Kültür Hanları Projesi buraya nasıl uyarlanabilir arkadaşlarımız çalışıyorlar. Müze çalışmasıyla ilgili 3 tane salon var. Kale Restorasyonuyla ilgili 2018 yatırım programına alındı. Kültür Merkezi ve Müze için Kalkınma Bakanlığı ile temas halindeyiz ve buda imzalandı" diye konuştu.
Zirveye konuşan Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıttı.
TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın konuşmasında Adıyaman'da ki eserlerin gün yüzüne çıkartılması gerektiğini kaydederek, "Geçmişten bize miras kalan kültürel varlılıkları daha duyalı bir şekilde geleceğe aktarmak zorundayız. Adıyaman özelinde turizm varlıklarını biraya getirerek, tular düzeyinde bölgenin tüm güzelliklerinden istifade edecek şekilde değerlendirebiliriz. Nemrut Dağı her şeyden çok korumak zorundayız. Nemrut bir dünyanın sahip çıkması gereken eserdir. Diğer ören yerleriyle birlikte sahip çıkarılması ve istifade edilmesi gereken bir kaynaktır. Adıyaman Açık Hava Müzesidir ama eserleri gün yüzüne çıkaramıyoruz. Besni ilçesinde, Gölbaşı ilçesinde, Perre Antik Kentte toprağın altından mozaik fışkırıyor. Perre antik kentin üzerinde bir mahalle var ve biz burayı turizme kazandıramıyoruz. Ye altında kalan eserleri gün yüzüne çıkartarak turizme kazandırmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
Adıyaman Vali Nurullah Naci Kalkancı ise, "Adıyaman'ın turizmden yeteli payı alabilmesi için elimizden gelen gayreti göstermeliyiz. Tescilli 60 bin civarında eserimiz var müze ancak bunun sadece 1400'ü sergileniyor" dedi.
Toplantının açılış konuşmasını yapan Adıyaman Kültür ve Turizm Müdürü Mustafa Ekinci, Adıyaman'da ki kültür varlıklarından bahsederek 312 adet tescilli kültür varlığı olduğunu ifade etti.
Adıyaman Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu ise konuşmasında, Adıyaman'ın dünyanın en huzurlu kentlerinden birisi olduğunu aktararak, bin yıllardır Adıyaman'da her kültür ve inançtan kişilerin kardeşçe yaşadığını ifade etti.
Kommagene Nemrut Yönetim Planı Sunumunu ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan, Adıyaman'da Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi sunumunu Kommagene Nemrut Alan Başkanı Onur Yıldız yaptı.
Zirveye Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Nurullah Naci Kalkancı, Milletvekili Adnan Boynukara, Belediye Başkanı Hüsrev Kutlu, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Talha Gönüllü ve çok sayıda davetli katıldı.